ABD Kanada, Meksika ve AB'ye gümrük vergisi uygulamasına geçiyor

ABD, ithal çelik ve alüminyuma yönelik ek gümrük vergilerini AB, Kanada ve Meksika’ya da uygulayacak. AB Komisyonu Başkanı Juncker kararı "korumacı politika" olarak değerlendirdi.

Amerika Birleşik Devletleri ithal çelik ve alüminyuma getirdiği ek gümrük tarifelerini Avrupa Birliği, Kanada ve Meksika'ya da uygulama kararı aldı. AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker karara tepki gösterdi.

ABD Ticaret Bakanı Wilbur Ross, "Ticaret savaşı istemiyoruz. Eğer ortada bir kızışma olursa AB karşılık vermeyi kararlaştırdığı için yaşanır" açıklamasını yaptı.

Ross, Dünya Ticaret Örgütü'nü etkisiz olmakla suçlarken ABD Başkanı Donald Trump'ın istemesi halinde gümrük vergilerinin yeniden değerlendirileceğinin sinyalini verdi. Ross, Kanada ve Meksika’ya yönelik kararın ise Kuzey Amerika Serbest Ticaret Anlaşması’nın (NAFTA) yenilenmesi için geçen seneden beri sürdürülen görüşmelerde henüz sonuç alınamamasına bağlı olduğunu belirtti.

AB, Kanada ve Meksika çelik için yüzde 25, alüminyum içinse yüzde 10 ek gümrük vergisi ödeyecek. Avustralya, Brezilya ve Arjantin ise ek gümrük vergilerinden muaf tutuldu.

AB'DEN KARARA TEPKİ

Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker, ABD'den gelen açıklamara tepki gösterdi. Jucnker, "Bu karardan endişe duyuyorum. Bu açık ve basit bir şekilde korumacı politikadır. Bu dünya ticareti için kötü bir gündür. ABD bize DTÖ uzlaşmazlıkları giderme mahkemesi ve ABD ürünlerine ilave gümrük vergileri uygulamaktan başka seçenek bırakmıyor" dedi.

TRUMP'IN EK GÜMRÜK VERGİSİ KARARI

ABD Başkanı Donald Trump ABD'ye ithal edilen çelik ürünlerine yüzde 25, alüminyum ürünlerine de yüzde 10 ek gümrük vergisi uygulama kararı almıştı. AB üyeleri dahil bazı ülkeleri ek gümrük vergisinden 1 Haziran tarihine kadar muaf tutulmuştu. Trump, Brüksel'e konuyu bu tarihe kadar müzakere etmeyi önermişti. ABD'den kalıcı muafiyet isteyen Avrupa Komisyonu ise "tehdit altında müzakere edilmeyeceğini" açıklamıştı.

Kaynak: Ajanslar