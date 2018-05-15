ABD İran'a bir yaptırım kararı daha aldı!

İran'a yönelik yeni yaptırımlar açıklandı. İran Merkez Bankası Başkanı Veliyullah Seyf ve El-Bilad Bank da yaptırım listesine alınan isimler arasında.

ABD'nin nükleer anlaşmadan çekilmesini açıklaması ve tüm Avrupa ülkelerinin tepkisini çekmesinin ardından, ABD İran'a yönelik yeni yaptırımlarını açıkladı.

İran Merkez Bankası Başkanı Veliyullah Seyf ve El-Bilad Bank da yaptırım listesine alınan isimler arasında olduğu aktarıldı.

Gündem 14 Mayıs 2018 21:15 Uluslararası camia ABD'ye karşı!ABD'nin Kudüs'e büyükelçiliğini taşımasına uluslararası arenadan da tepkiler yükseldi.

Kaynak: Ajanslar