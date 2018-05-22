ABD İran'a karşı uygulayacağı yeni yaptırımları açıkladı!

ABD Başkanı Donald Trump'ın, 2015'te P5+1 ülkeleriyle birlikte İran'la imzaladığı nükleer anlaşmadan ayrılması sonrasında Washington'dan yeni bir hamle geldi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın, 2015'te P5+1 ülkeleriyle birlikte İran'la imzaladığı nükleer anlaşmadan ayrılması sonrasında Washington'dan yeni bir hamle geldi. ABD Hazine Bakanlığı, İran'a yeni yaptırımlar getirmeye karar verdi.

Bakanlığın internet sitesinde yer alan bilgilerde, yaptırımların 5 İranlı’ya yönelik olduğu belirtildi. Reuters haber ajansı bu 5 İranlı’nın İran’ın Devrim Muhafızları’yla bağlantılı olduğunu aktardı.

Yapılan açıklamada yaptırım kararı alınan kişilerin isimleri şu şekilde sıralandı: Mehdi Azarpisheh, Mohammad Jafari, Mahmud Kazemabad, Javad Shir Amin ve Sayyed Mohammad Tehrani.

Detaylar geliyor…

Kaynak: Ajanslar