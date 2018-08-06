ABD İran yaptırımlarına başıyor: AB ülkeleri açıklama yaptı!

AB ülkelerinden kritik 'İran' açıklaması geldi. AB, Fransa, İngiltere ve Almanya'dan ortak İran'a yaptırım ile ilgili açıklamada bulundu.

AB ülkelerinden kritik 'İran' açıklaması geldi. AB, Fransa, İngiltere ve Almanya'dan ortak İran'a yaptırım ile ilgili "AB hukuku ve BMGK kararı uyarınca İran ile meşru ticaret yürüten Avrupalı firmaları koruma konusunda kararlıyız." ifadeleri kullanıldı.

DÖVİZE KARŞI TÜRK HALKININ DAVRANIŞINI ÖRNEK GÖSTERDİ

İran yüksek döviz kuruna karşı hamle yapmak için Türkiye’yi örnek alıyor. ABD’nin ekonomik yaptırım kararı sonrası İran, sabit döviz kuru sisteminden büyük oranda vazgeçerek kontrollü dalgalı kur rejimi uygulamasına geçme kararı aldı. Devlet televizyonunda yarından itibaren yeni sisteme geçileceğini açıklayan İran Merkez Bankası Başkanı Abdülnasır Himmeti, uygulamanın başarılı olması için halktan devlete yardımcı olmalarını istedi.

“TÜRK HALKI DOLARLARINI YAKTI”



ABD ile İran'ın ekonomik bir savaş içinde olduklarını söyleyen Himmeti, "Devletimiz, vatandaşların rahat yaşayabilmesi için uluslararası tüm baskılara direniyor. Halkımız da devletine yardımcı olmalı ve yastık altında tuttuğu dövizini bankalara yatırmalı. Bakınız, Türkiye'de benzer durum olunca ve döviz kurları artınca Türk halkı dolarlarını yakmaya başladı" dedi.

Kaynak: Ajanslar