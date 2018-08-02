ABD ile yaptırım krizinde flaş gelişme!

Diplomatik kaynaklardan yapılan açıklamada, ABD ile yürütülen görüşmelerin pozitif bir şekilde devam ettiği ve kısa vadede olumlu sonuç beklendiği belirtildi.

Diplomatik kaynaklardan yapılan açıklamada, ABD ile yürütülen görüşmelerin pozitif bir şekilde devam ettiği ve kısa vadede olumlu sonuç beklendiği belirtildi.

ABD'Lİ RAHİP SIKI DENETİM ALTINDA

Terör örgütleri FETÖ/PDY ve PKK adına suç işlediği, casusluk yaptığı iddiasıyla hakkında 35 yıl hapis cezası istenen ABD'li rahip Andrew Craig Brunson, tutukluluğunun 'sağlık sorunları' dikkate alınarak ev hapsine çevrilmesinin ardından takılan elektronik kelepçeyle evinde sıkı denetim altında tutuluyor.

TAKİP EDİLDİĞİ SİSTEM GÖRÜNTÜLENDİ

Ankara’daki Denetimli Serbestlik Daire Başkanlığı Elektronik İzleme Biriminde FETÖ şüphelisi olarak kayıtlı olan Brunson’un takip edildiği sistem görüntülendi.

ÖZEL EĞİTİMLİ PERSONELLER İZLİYOR

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü Denetimli Serbestlik Daire Başkanlığı Elektronik İzleme Şube Müdürü Serkan Mutan, ABD'li rahip Andrew Craig Brunson'ın izlenme sürecini anlattı.

CİHAZA HERHANGİ BİR MÜDAHALEDE MERKEZDEN GÖRÜNÜYOR

Brunson’un evine konulan ev tipi cihazla ilgili bilgi veren Mutan şöyle konuştu:

“Bu cihazlar özel cihazlar. Kişilerin bunlara müdahale etmesi durumunda her türlü müdahaleyi biz sistemden takip edebiliyoruz. Örneğin bu kelepçenin zorlanması halinde ya da bu cihaza dokunulsa dahi altındaki sensörler vasıtasıyla cihazın hareket ettirilmeye çalışıldığını merkezden görüyoruz biz. Merkezden görür görmez bir hareket prosedürümüz var. Burada irtibat numaralarımız var kollukla irtibat kurduğumuz 7 gün 24 saat. Hemen harekete geçiyoruz. İlgili birimlerle haberleşerek kişinin konutundan ayrıldığı anı ilgili birimlere bildiriyoruz. Kişilerin denetlenmesi sadece bu cihazlara bağlı olarak kalmıyor. Fiziki olarak da evlerinde Denetimli Serbestlik Denetleme memurları tarafından da her gün düzenli olarak kontrolleri yapılıyor. Bu şahsa özel olarak da kolluk birimlerinin almış olduğu önlemler var. Merkezle kolluk birimleri arasında bir irtibat var. Kişinin bunu kolundan çıkarmasına gerek yok. Buna dokunup zorlamaya çalışmaya başladığı andan itibaren biz sistemde bunu bir sabotaj olarak görüyoruz. Kayıt sabotaj adını verdiğimiz bir sabotaj olarak görüyoruz. Vücudundan ayrıldığı anda da vücut sabotaj olarak görüyoruz. Anlık olarak da müdahale prosedürünü başlatıyoruz. Bunu hiç çıkarmadan günlük hayatına kişi devam edebilir. Denize girebilir, duş yapabilir ıslanmmasında hiçbir mahsur yok. Bununla günlük hayatına devam edebilir.”

Kaynak: Ajanslar