ABD ile Münbiç görüşmesi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD ile görüşmelerin kesilmediğini, halen devam ettiğini söyledi

ABD ile görüşmeler konusunda açıklama yapan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "ABD ile görüşmeler kesilmedi, devam ediyor. Önümüzdeki günlerde müsteşarımzı ABD'ye gidecek" ifadelerini kullandı.

Çavuşoğlu'nun 19 Mart'ta yapacağı Washington ziyareti ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'ın görevden alınmasının ardından iptal edilmişti.

Çavuşoğlu, Moskova'daki bir üniversitede verdiği demeçte, Türkiye ile ABD arasındaki ilişkilerin kopma noktasında olduğunu söylemiş, ABD'nin Türkiye ile normal bir diyalog sürdürebilmesi için YPG'ye silah göndermeyi bırakması gerektiğini ifade etmişti

Kaynak: ajanshaber