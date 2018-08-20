ABD halkına çağrı: "Ülkemiz için dua edin"

ABD’de Reagan ve Bush dönemlerinde başkanlara danışmanlık görevinde bulunan eski Danışman Wehner, Trump’la ilgili tespitlerini paylaşarak Amerikan halkına “ülkemiz için dua edin” çağrısı yaptı.

ABD'de Ronald Reagan ve George H.W. Bush dönemlerinde başkanlara danışmanlık görevinde bulunan eski Danışman Peter Wehner, Trump'ın Beyaz Saray'a girdiğinden beri daha “tuhaf” ve “dengesiz” olduğunu gözlemlediğini söyledi.

Wehner, Trump'la ilgili tespitlerini Twitter üzerinden paylaşarak bununla yetinmedi ve aynı zamanda Amerikan halkına “ülkemiz için dua edin” çağrısı yaptı.

Trump'ın sağ ve sol kanattan düşmanlarına gün boyu Twitter üzerinden saldırılarını takip eden, geçmişte ise ahlak ve Kamu Politikaları Merkezi'nde çalışan Wehner, Başkan'la ilgili çok eleştirel paylaşımlarda bulundu.

''SONUNDA PATLAYACAK VE BİR KRİZ YARATACAK''

“Bu durum iyi sonuçlanmayacak” diyen eski danışman, “Bay Trump başkan olduğundan bu yana duygusal/psikolojik olarak iyi değil. Durumu gittikçe kötüleşiyor. Daha tehlikeli, tuhaf ve dengesiz olmaya başladı. Bir noktada patlayacak ve patladığında bir kriz yaratacak” diye yazdı.

MSNBC program sunucusu Joe Scarborough da Wehner'in tweetini paylaştıktan sonra şöyle yazdı: “Trump'ı yıllardır tanıyan ancak onun politik karilyerinde ya da Cumhuriyetçi kanatta bir payı olmayan herkes aynı şeyi söylüyor. Trump iyi değil ve son 18 yıldır giderek daha da kötüleşiyor.”

Wehner son olarak CNN televizyonunda bir programa çıkarak Trump'ın savunucularına kızdı ve sunucu Brooke Baldwin'e dönerek: “Donald Trump'ı savunmaya gelince bu insanların bir sınırı yok” dedi.

Kaynak: Ajanslar