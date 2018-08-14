ABD Florida'da OHAL ilan edildi

ABD Florida eyaletinin bazı bölgelerinde alglerin çoğalması üzerine OHAL ilan edildi.

ABD Florida'da birçok restorant ve cafeleri zarara uğratan "zehirli algler" eyaletin bazı yerlerinde OHAL ilan edilmesine sebep oldu.

ZARARA UĞRAYAN İŞLETMELERE DESTEK



Boşalan sahillerde algleri temizlemek için yoğun çaba sarf eden bilim insanlarına 100 bin dolar ilave bütçe eklediklerini söyleyen ABD Florida Valisi Rick Scott, bölgenin terk edilmesi üzerine zarara uğrayan işletmelere de 500 bin dolar fon ayırdıklarını belirtti. 9 ay önce başlayan zehirli alglerin istilası kıyıdaki 240 km alanı etkiliyor.





Kaynak: Ajanslar