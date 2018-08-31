ABD Dışişleri Bakanı'ndan flaş İdlib açıklaması!

ABD Dışişleri Bakanı, "İdlib'e saldırı mevcut durumu daha da tehlikeli hale getirir" açıklamasında bulundu.

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, sosyal medya adresi üzerinden açıklama yaptı, Moskova yönetimini eleştirdi.

POMPEO AÇIKLAMADA BULUNDU

Pompeo, "Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, İdlib'e yönelik Rus ve Suriye saldırısını savunuyor. Rusya ve Asad'a izin verilmemeli. ABD olarak, zaten tehlikeli olan bölgedeki çatışmayı tırmandırır" dedi.

Pompeo, "evlerinden göçmek zorunda kalan 3 milyon suriyeli zaten şu an İdlib'te ve bu saldırganlıktan dolayı büyük sıkıntı çekiyorlar. Durum kötü. Dünya izliyor" ifadesini kullandı.

Kaynak: Ajanslar