ABD Dışişleri Bakanı: ''İran'ı engellemeye devam edileceğiz''

İran'a karşı çalışılmaya ve nükleer silah elde edilmesinin engellemeye devam edileceğini söyledi.

Pompeo, İran’ın yeni yaptırımları engelleme çabaları çerçevesinde Uluslararası Adalet Divanı’nda açmış olduğu davayı, devletlerin egemenlik haklarına yönelik bir müdahale biçimi olarak değerlendirdi.



İRANI ENGELLEMYE DEVAM EDECEĞİZ

ABD’li bakan yaptığı açıklamada, “İran’ın ABD’ye karşı geçici tedbir talebi üzerine ve dostluk anlaşmasının, ekonomik ilişkilerin ve 1955 yılı konsolosluk haklarının ihlal edildiği yönünde açmış olduğu davayla birlikte Uluslararası Adalet Divanı önünde sözlü yargılamalar başladı.

İran’ın Uluslararası Adalet Divanı’na yönelmesi, yaptırımların yeniden uygulanması dahil olmak üzere, ulusal güvenliğini korumak için gerekli olan yasal yollara başvurma hakkına sahip olan ABD’nin egemenlik haklarına karşı müdahale etme girişimidir” dedi.

Uluslararası Adalet Divanı, Trump’ın Tahran’a uyguladığı yaptırımların kaldırılması için İran tarafından açılan bir davayı incelerken, davada, ABD’nin yaptırımlarının İran ekonomisine ciddi

Kaynak: Ajanslar