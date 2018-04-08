ABD Deyrizor petrollerini kaçırmaya hazırlanıyor

Suriye iç savaşının en tartışmalı bölgelerinden olan Deyrizor'da; ABD, petrolleri kaçırmaya hazırlanıyor. Uydu görüntülerinde petrol sahasında tanker yığınakları yapılıyor.

Suriye iç savaşının en tartışmalı bölgesi olan Deyrizor, savaşın başından bu yana paylaşılamıyor. Bir tarafta ABD/PKK diğer tarafta ise İran ve Rusya bölgede hakimiyet alanı oluşturmaya çalışıyor.

Bu alana sahip olabilmek için verilen mücadele zaman zaman çatışmalara neden olurken, ABD bölgeyi sahiplenme yolunda sinsi adımlar atıyor.

PETROL TANKERLERİ BÖLGEDE

ABD'nin bölgeyi YPG ile savunarak üs oluşturma oplitikaları meyvelerini vermeye devam ediyor. Bölgede petrol tesislerinin yanlarında üslenen ABD ve PKK'lılar bölgeden ham petrol kaçırıyor.

Uydudan alınan fotoğraf karelerinde Petrol tesislerinin yanında onlarca akaryakıt tankerinin hazırda beklediği görülürken, tankerlerin sevkiyat için bölgede bulunduğu belirtiliyor.

SİMSİYAH TOPRAKLARDAN BENZİN FIŞKIRIYOR

Uyduda görülen bir diğer ayrıntı da Deyrizor'un neden bu kadar büyük çatışmalara sebep olduğunu gözler önüne seriyor.

Suriye'nin en büyük petrol sahası olan Deyrizor, bölgenin en büyük yatağı halinde. Diğer alanlara kollar şeklinde uzanan petrol sahaları, burada toprağın yalınca birkaç metre altında bulunuypor. ABD işgali altında olan Deyrizor'da petrol kaçakçılığı öye bir noktaya gelmiş ki, uydudan kaydedilen görüntülerde çölün ortasındaki arazilerin üzerinde simsiyah petrol göletlerinin bulunduğu görülüyor.

TOPRAKTAN PETROL FIŞKIRIYOR

Suriye'nin en büyük petrol sahası olan Deryrizor, ABD, Rusya ve İran'ın olduça fazla tartıştığı bir bölge. Rusya geçtiğimiz yıl içerisinde YPG'nin bölgeye konuşlanmaması için Akdeniz'de bulunan gemi ve denizaltlarından füzeler ateşlemişti.

YPG'nin bölgedeki hakimiyetini kurması neticesinde İran, Rusya ve rejim hep bilikte bölgeye taciz saldırıları gerçekleştirmiş, hatta bu saldırılar içerisinde Rusya'nın bölgede paralı askerler kullandığı ortaya çıkartılmıştı

Kaynak: Ajanslar