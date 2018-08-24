ABD Büyükelçiliği'ne saldırıda sıcak gelişme!

ABD Büyükelçiliği'ne saldırıda flaş gelişme yaşandı. Soruşturmada şüpheli sayısı 5'e yükseldi. Şüpheliler için MASAK'tan rapor istendi, HTS kayıtları inceleniyor.

ABD Elçiliği'ne saldırı soruşturmasında şüpheli sayısı 5'e çıktı. 5 şüpheli için gözaltı süresi 4 gün uzatıldı. Şüpheliler için MASAK'tan rapor istendi, HTS kayıtları inceleniyor.

ŞÜPHELİLERİN SORGUSU DEVAM EDİYOR

Ankara Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalanan Ahmet Çelikten ve Osman Gündaş'ın sorgusu devam ederken, ateş edilmesiyle ilgili bağlantısı bulunduğu tespit edilen 2 kişi daha gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki sorgusu devam ediyor.

GÖZALTI SAYISI ARTABİLİR

Asayiş ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce kurulan özel bir ekip tarafından olayın tüm detaylarının araştırıldığı, gözaltı sayısının artabileceği öğrenildi.

Bu arada, Ahmet Çelikten ve Osman Gündaş'ın gözaltı süresi de uzatıldı.

NE OLMUŞTU?

ABD’nin Ankara Büyükelçiliği önünde kimliği belirsiz kişilerce ateş açılmış, kurşunlardan birisi güvenlik kulübesine isabet etmişti.

Saldırıya ilişkin İçişleri Bakanı Soylu'dan açıklama gelmişti. Soylu "Provokasyon mudur yoksa adli bir vaka mıdır arkadaşlarımız, bütün birimlerimiz yoğunlaşmış durumdalar. Arkadaşlarımız çözdükten sonra gerekli açıklamayı yapacaklardır." ifadesini kullanmıştı

Kaynak: Ajanslar