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04 Eylül 2018 20:44 | Son Güncelleme: 04 Eylül 2018 20:47

ABD Büyükelçiliği'nden İdlib açıklaması!

ABD Büyükelçiliği, ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey'in Ankara ziyareti hakkında açıklama yaptı.

ABD Büyükelçiliği'nden İdlib açıklaması!

ABD Büyükelçiliği, ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey'in Ankara ziyareti hakkında açıklama yaptı.

Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

Jeffrey, İdlib'e saldırının, Suriye'de siyasi çözümü riske atacağını ve olası İdlib operasyonuyla ilgili endişelerini iletti.

Jeffrey Suriye krizinin mağdurlarına gösterdiği şefkatli yaklaşım nedeniyle Türk hükümetine teşekkür etti.

Ayrıntılar Geliyor...


Kaynak: Ajanslar

Etiketler: ABDİdlib


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