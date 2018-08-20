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20 Ağustos 2018 19:49 | Son Güncelleme: 20 Ağustos 2018 20:46

ABD Büyükelçiliği Türkiye'ye teşekkür etti!

Büyükelçilik sabah düzenlenen saldırının faillerinin yakalanmasından dolayı teşekkür etti, memnuniyetle karşılıyoruz dedi.

ABD Büyükelçiliği Türkiye'ye teşekkür etti!

Amerika Birleşik Devletleri'nin Ankara'daki Büyükelçilik binasına düzenlenen saldırının ardından saldırıyı düzenleyen iki kişi akşam saatlerinde yakalandı.

"MEMNUNİYETLE KARŞILIYORUZ"

Bu gelişmenin ardından ABD Büyükelçiliği: "Bu sabah büyükelçiliğimize yönelik yapılan saldırı gerçekleştirdikleri iddiasıyla 2 kişinin hızlı ve profesyonel bir şekilde yakalanmasını sağlayan Türk emniyet güçleri ve Türk hükümetine teşekkür ederiz. Bize sağladıkları destek ve korumayı memnuniyetle karşılıyoruz." diyerek teşekkürlerini iletti.

ABD Büyükelçiliği'ne saldıran iki kişi yakalandı!Gündem20 Ağustos 2018 18:58ABD Büyükelçiliği'ne saldıran iki kişi yakalandı!ABD Büyükelçiliği'ne saldıran iki kişi araç ve silahlarıyla birlikte yakalandı!


Kaynak: Ajanslar

Etiketler: ABD Büyükelçiliği


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