ABD Büyükelçiliği Türkiye'ye teşekkür etti!

Büyükelçilik sabah düzenlenen saldırının faillerinin yakalanmasından dolayı teşekkür etti, memnuniyetle karşılıyoruz dedi.

Amerika Birleşik Devletleri'nin Ankara'daki Büyükelçilik binasına düzenlenen saldırının ardından saldırıyı düzenleyen iki kişi akşam saatlerinde yakalandı.

"MEMNUNİYETLE KARŞILIYORUZ"



Bu gelişmenin ardından ABD Büyükelçiliği: "Bu sabah büyükelçiliğimize yönelik yapılan saldırı gerçekleştirdikleri iddiasıyla 2 kişinin hızlı ve profesyonel bir şekilde yakalanmasını sağlayan Türk emniyet güçleri ve Türk hükümetine teşekkür ederiz. Bize sağladıkları destek ve korumayı memnuniyetle karşılıyoruz." diyerek teşekkürlerini iletti.

Gündem 20 Ağustos 2018 18:58 ABD Büyükelçiliği'ne saldıran iki kişi yakalandı!ABD Büyükelçiliği'ne saldıran iki kişi araç ve silahlarıyla birlikte yakalandı!

Kaynak: Ajanslar