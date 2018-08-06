ABD Brunson konusunda ümitli!

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, Çavuşoğlu'yla görüşmesinin ardından "Önümüzdeki günlerden ümitliyim. Brunson'un ülkesine dönmesine izin vermenin hayli geçtiğini söyledim." dedi.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Türk mevkidaşı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüşmesinin ardından Cumartesi günü yaptığı açıklamada Türkiye'de tutuklu yargılanan ABD'li rahip Andrew Brunson'ın "önümüzdeki günlerde" serbest bırakılacağını ümit ettiğini söyledi.

"ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERDEN ÜMİTLİYİM"



Çavuşoğlu ile görüşmesini "yapıcı" olarak niteleyen Pompeo, Cumartesi günü Singapur'da basına yaptığı açıklamada, "Mevkidaşımla dün yapıcı bir görüşme gerçekleştirdim. Rahip Brunson'ı serbest bırakmanın ve ABD'ye dönmesine izin vermenin vaktinin hayli geçtiğini açıkça ifade ettim, Türkiye'de tutulan diğerleri de benzer şekilde serbest kalmalı." dedi ve ekledi: "Önümüzdeki günlerden ümitliyim."

Dünya 05 Ağustos 2018 09:33 Rahip Brunson'un gerçek kimliği ortaya çıktıABD'nin tutuklu din adamı olarak ifade ettiği ancak Türkiye'de ajanlık faaliyetinden tutuklanan rahip Brunson’la ilgili yeni bilgiler ortaya çıkmaya başladı. Brunson ve Türkiye’deki yardımcılarının ABD Özel Kuvvetleri’nden olduğu anlaşıldı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile Cuma günü Singapur'da yüzyüze bir görüşme gerçekleştirmiş ve görüşmenin ardından iki ülkenin sorunların çözümü için çalışmak konusunda mutabık kaldığı belirtilmişti.

Kaynak: AA