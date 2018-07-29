ABD Türkiye'yi bir kez daha tehdit etti!

ABD Başkan Yardımcısı Pence: Papaz serbest bırakılana kadar yaptırım uygulamaya hazırız.

FETÖ'den yargılanan ve geçtiğimiz günlerde ev hapsine alınan Amerikalı Papaz Andrew Brunson için ABD, Türkiye'yi tehdit etmeye devam ediyor.

Brunson'ın ev hapsine alındığı gün önce ABD Başkan Yardımcısı ardından da ABD Başkanı Trump, Türkiye'yi yaptırımla tehdit etmişti.

Bugün bir açıklama daha yapan ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence: "Papaz serbest bırakılana kadar yaptırım uygulamaya hazırız." diyerek tehdide devam etti.

Gündem 28 Temmuz 2018 22:32 ABD'den Papaz Brunson'la ilgili yeni açıklama geldiÇavuşoğlu ile ABD Dışişleri Bakanı Pompeo arasında gerçekleştirilen telefon görüşmesiyle ilgili ABD Dışişleri'nden yazılı açıklamada 'Rahip Brunson konusunun çözümü için girişimler devam edecek.

"ÇÖZÜM İÇİN GİRİŞİMLER DEVAM EDECEK"

ABD Dışişleri'nden Çavuşoğlu-Pompeo görüşmesiyle ilgili yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada "Rahip Brunson konusunun çözümü için girişimler devam edecek. İki tarafın ortak kaygıları dile getirildi" denildi.

İKİNCİ GÖRÜŞME

İki bakan, Rahip Brunson'ın ev hapsine alınması sonrasında, ABD'den gelen "yaptırım" mesajlarının ardından bir görüşme yapmışlardı.

Bakan Çavuşoğlu o görüşmede Pompeo'ya hukuk kurallarının herkes için geçerli olduğunu ve Türkiye'nin kimseni tehdidine boyun eğmeyeceğini söylemişti. İki bakanın bugünkü görüşmesi gerilim sürerken kurulan ikinci temas niteliğinde.

Kaynak: Ajanslar