ABD Başkanı Trump'ın ''hayvan''dediği Esed'den ilk açıklama

Esed olası saldırılarla ilgili ''Sadece bölgedeki istikrarsızlığı daha da artırmaya yarar'' uyarısı yaptı.

İran’ın ruhani lideri Ayetullah Ali Hamaney’in üst düzey danışmanı Ali Ekber Velayeti’yi ağırlayan Esed, şunları söyledi:

“Sahada kazandığımız her zaferle birlikte, bazı Batılı devletlerin sesi yükseliyor ve olayların gidişatını değiştirme amaçlı faaliyetleri yoğunlaşıyor. Bu sesler veya herhangi bir müdahale, uluslararası barışı ve güvenliği tehdit edecek şekilde bölgesel istikrarsızlığı artırmaktan başka işe yaramaz.”

SURİYE HAZIRLIK YAPIYOR

Suriye'deki Beşşar Esed rejimi ve İran destekli yabancı milisler muhtemel ABD saldırısı nedeniyle Şam ve Humus’taki askeri üsleri boşaltıyor.

Esed rejimi, Şam’ın Doğu Guta bölgesindeki Duma ilçesine yapılan kimyasal saldırı sonrasında ABD’nin muhtemel saldırısına karşı teyakkuza geçti.



Rejim, Şam kırsalında ve Humus’taki askeri üslerde bulunan ekipman ve unsurlarının yerini değiştiriyor.



Şam’ın kuzeydoğusundaki Kalamun bölgesinde bulunan Dumeyr ve es-Sin üslerinde konuşlu İran destekli yabancı milisler Lübnan sınırına doğru hareketlendi.

Bu üslerdeki askeri ekipmanların bir kısmı Şam’daki sivil havaalanına sevk edildi. Füze rampaları ve mühimmatlar ise vurulma riskine karşı kırsal bölgelere dağıtıldı.

Humus’taki T4 hava üssünde bulunan askeri ekipman ve unsurlar Halep'in merkezindeki Neyrab ve doğusundaki Kuveyris üslerine sevk edildi. Buradaki rejim yanlısı yabancı terörist savaşçılar da güneydeki Dera bölgesi ve Lübnan sınırına yöneldi.

Kaynak: Ajanslar