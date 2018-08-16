ABD Başkanı Donald Trump ekonomisini savundu!

Türkiye ile yaşanan krizin bir numaralı mimarı ABD Başkanı Donald Trump için hesaplar istediği gibi gitmiyor. Özellikle ABD piyasasında yaşanan sert düşüşler ve dolar etkisi ekonomiyi sarsıyor.

ABD Türkiye'ye ekonomik savaş ilan ederken kendi ülkesinde yaşanan ekonomik buhranı görmezden geldi. Bu görmezden gelişin faturası pahalıya mal olacak gibi görünürken ABD Başkanı Donald Trump Twitter'dan yeni açıklama yaptı.

Trump; "Ekonomimiz her zamankinden daha iyi" ifadesini kullandı.

"EKONOMİMİZ HER ZAMANKİNDEN İYİ"



ABD için kötüye giden ekonomik senaryoda Başkan Donald Trump ülkesini rahatlatmanın peşinde. Özellikle son 3 gündür piyasalarda yaşanan dalgalanma ve dolardaki sallantı, ABD'yi tedirgin etti.



Donald Trump bu tedirginliği ülkeden atmak istiyor olacak ki bugün uyanbır uyanmaz Twitter'ını açarak tweet attı. ABD Başkanı;"Ekonomimiz her zamankinden daha iyi, şirketlerin kazançları her zamankinden daha yüksek, enflasyon düşük ve beklenti hiç olmadığı kadar yüksek. Yıllardır ilk defa işçilerimizi koruyoruz!"tweetini paylaşan ABD Başkanı ekonominin güven verdiğini iddia etti.





TOPA TUTTULAR



ABD Başkanının kısa sürede attığı bu tweet özellikle Trump'ın muhaliflerinden oldukça fazla tepki aldı. Trump'ı yalancılıkla suçlayan ABD'liler ülkenin felakete doğru sürüklendiğini savundu.

ABD Başkanı yalnızca 1 hafta önce Türkiye'yi hedef alan tweetler ile yaptırım tehditleri savurmuş, Türkiye'ye adeta ekonomik savaş ilan etmişti. Trump'ın bu tweetine karşılık bazı Türkler ise "etme bulma dünyası" yorumlarını yaptı.

Kaynak: Ajanslar