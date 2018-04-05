ABD basınından Türkiye-Rusya-İran değerlendirmesi

ABD'li medya kuruluşu CNN, Türkiye, İran ve Rusya'nın toplantısının ABD'yi eli kolu bağlı bıraktığını, Suriye'de güç duruma düşürdüğünü yazdı.

Orta Doğu'da ilk kez ABD olmadan bir gelecek planlanıyor. Irak'tan itibaren petrolün aktığı her yerde hak iddia eden ABD, bu sefer Suriye'de masaya dahi alınmıyor. Geçtiğimiz gün Türkiye, Rusya ve İran'ın arasında Ankara'da gerçekleştirilen toplantı da bunu perçinler nitelikte.

ABD'nin masaya alınmaması bir tarafa, ABD basını da bu toplantının Washington yönetimninin elini, kolunu bağladığı görüşünde.

"DAHA KÖTÜ BİR ZAMANA DENK GELEMEZDİ"

ABD'nin prestijli meyda kuruluşu CNN, üçlü Suriye zirvesini değerlendirdi. Zirveyi, "ABD için daha kötü bir zamana denk gelemezdi. ABD masada olmadığı gibi, Suriye’deki bu üç önemli oyuncu hep beraber ortaya çıktıklarında ne istediklerini, Suriye’deki amaçlarının ne olduğunu biliyordu." diye anlatan muhabir, Suriye'deki ABD varlığına Washington yönetiminin dahi plan yapamadığını belirtti.

ABD'nin masada olmayışı bir yana Suriye'de kalma/gitme planları güden Washington yönetimi için, bu toprakların en sözü geçen ülkeleri olan Türkiye, İran ve Rusya'nın birlikte adeta gövde gösterisi gibi Suriye toplantısı yapmasını ABD'nin kafasını iyiden iyiye karıştırdığı görüşünde.

Gündem 05 Nisan 2018 09:37 ABD'den İncirlik ve Menbiç açıklamasıABD’nin Münbiç’te 2 yeni üs kurduğu haberlerini yalanlamayan Pentagon Sözcüsü Pahon, “Komutanlarımız kaynakların yerlerini değiştirme yetkisine sahip. Bölgedeki güçlerimizin büyüklüğündeki değişiklikler normal” dedi

"ABD GÜENİLİR BİR MÜTTEFİK DEĞİL"

ABD'nin Suriye'deki çıkarları uğruna bölgede birlikte hareket ettiği YPG/PYD unsurları konusunda Türkiye ile siyasi çatışma yaşanmasına değinen ABD'li muhabir, yerel kuvvetlerin yani teröristlerin güçlendirilerek olası tehlikelere karşı bölgede tutulmasını desteklediğini belirtirken, tüm bunların ışığında ABD'nin Türkiye için güvenilir bir ortaklıktan uzaklaştığını belirtti.

Kaynak: Ajanslar