ABD Afganistan'daki ilerleyişinden memnun değil!

ABD Savunma Bakanlığı Başmüfettişliği raporunda ABD askerlerinin Afganistan'da çok az ilerleme kaydettiği ifade edildi.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Başmüfettişliği raporunda ABD askerlerinin Afganistan'da 2018'in ilk çeyreğinde "çok az ilerleme" kaydettiği belirtildi.

Kongreye sunulan raporda, Afganistan'da 2018'in ilk üç ayında "çok az ilerleme" görüldüğü ifade edilirken, ülkede Taliban örgütünün ölümcül saldırılarına devam ettiği vurgulandı.

Ülkede güvenliği artırmaya yönelik çabalara rağmen Taliban militanlarının söz konusu dönemde başkent Kabil'de en az 10 saldırı düzenlediği belirtilen raporda, Afgan güçlerinin itibarını sarsan yozlaşmanın devam ettiğine işaret edildi.

ABD'li yetkililer, Afganistan'daki durumla ilgili iyimser görüşlerde bulunmuştu. Afganistan'daki NATO birliklerinin komutanı John Nicholson, kasım ayında yaptığı açıklamada, Afganistan'ın kritik noktayı atlattığını söylemişti.

Kaynak: AA