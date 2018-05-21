Abbas Aydın kimdir? Abbas Aydın nereli ve mesleği ne?

AK Parti 27. dönem milletvekili adaylarından Abbas Aydın kimdir? Abbas Aydın nereli ve mesleği nedir? Abbas Aydın hakkındaki tüm detaylar haberimizde.

AK Parti 27. dönem milletvekili adayları listesini Yüksek Seçim Kurulu'na sundu. Milletvekili adaylarının listeleri YSK'ya sunulur sunulmaz insanlar adayların kim olduğunu merak etmeye başladı. YSK'ya sunulan listede adayların 126'sını kadınlar oluşturdu. Milletvekili adaylarının yaş ortalaması 44 olurken, 25 yaşın altında 57 adaya listelerde yer verildi. AK Parti 27. dönem milletvekili adaylarından Abbas Aydın kimdir? Abbas Aydın nereli ve mesleği nedir sorularıyla ilgili tüm detayları haberimizin devamında bulabilirsiniz.

Kimdir?



AK Parti 27. dönem milletvekili adayları listesi YSK'ya sunuldu. AK Parti adaylarının açıklandığını öğrenen vatandaşlar, internette adaylarla ilgili araştırma yapmaya başladı. Peki Abbas Aydın kimdir?

1975 Hamur doğumlu olup, ilk, orta ve lise öğrenimini Ağrı merkezde tamamladı. 1997 yılında Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun olduktan sonra Ağrı merkezde, Ağrı Barosu'na kayıtlı olarak halen serbest avukatlık mesleğini icra etmektedir.

Siyasete 2001 yılında AK Parti Kurucu İl Teşkilatında Kurucu İl Başkan Yardımcısı olarak başladı. 2001-2002 ve 2003 yıllarında Kurucu İl Yönetim Kurulu Üyesi ve İl Başkan Yardımcılığı ile Ekonomi İşleri Başkanlık görevlerini sürdürdü.

2004-2005 yıllarında İl Yönetim Kurulu Üyesi olarak il teşkilatında görev yaptı. 2005 yılında İl Başkanlığına aday oldu. 2005-2007 yılları arasında İl Başkan Yardımcısı olarak Siyasi ve Hukuki İşler Başkanlığına baktı.

Mayıs-Haziran 2007 yılında iki ay süreyle vekaleten İl Başkanlığı görevini sürdürdü. 2007-2008-2009 yılları arasında İl Başkan Yardımcısı olarak Siyasi ve Hukuki İşler Başkanlığına baktı.

Haziran 2009'dan bu yana 3. Olağan Kongresi ile Ağrı AK Parti İl Başkanlığı görevine seçilen Avukat Abbas Aydın, Nisan 2012'de yapılan Ağrı 4. Olağan İl Kongresi ile tekrar İl Başkanlığı görevine seçildi.

Kaynak: AjansHaber