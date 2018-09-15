AB ve BM'den Türkiye'ye ortak çağrı!

AB yetkilisi Mogherini ve BM temsilcisi Mistura, Astana sürecinin garantör ülkeleri Rusya, Türkiye ve İran'a Suriye'nin İdlib kentindeki gerilimi azaltma bölgesini koruma çağrısı yaptı.

Avrupa Birliği (AB) Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini ve BM Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura, Brüksel'de bir araya gelerek Suriye krizini ve İdlib'deki durumu konuştu.

ÇAĞRIDA BULUNDULAR

AB Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilciliği'nden yapılan açıklamaya göre Mogherini ve Mistura, Suriye'deki gelişmeleri ve 26 Eylül'de New York'taki BM Genel Kurulu kapsamında yapılacak Suriye zirvesini ele aldı.

İdlib'deki ve Suriye'nin kuzey bölgelerindeki duruma özel vurgu yapan Mogherini ve Mistura, Astana sürecinin garantörleri olan Rusya, Türkiye ve İran'a İdlib'deki gerilimi azaltma bölgesinin varlığını sürdürme çağrısı yaptı.

Kaynak: Ajanslar