AB ve AP'de Türkiye aleyhine propaganda çalışmaları başladı bile!

24 Haziran'da yapılacak seçimleri için Avrupa Birliği Komisyonu ve AP'nin Türkiye Raportörü Kati Piri, propaganda çalışmalarına başladı.

Daha önce PKK için çalışmalar yürüten Kati Piri, Türkiye aleyhinde çalışmalarına start verdi. Türkiye hakkında İzvestiya gazetesine konuşan AB Komisyonu'nda üst düzey bir isim ise, "Avrupa Birliği önümüzdeki 10-15 yıl içinde Türkiye'yi kendi sıralarına almaya hazır değil" ifalerini kullandı.

EKONOMİ İTİRAFI DEMOKRASİ İFTİRASI

Türkiye'nin ekonomik göstergelerden dolayı sıkıntı yaşamadığını itiraf eden AB Komisyonu temsilcisi, demokratik değerler vurgusu yaptı.

Irkçılığın arttı Avrupalılar, Türkiye'de 24 Haziran'da yapılacak seçimler için çalışmalarına başladı. İslamofobi'nin yükseldiği, Türk düşmanlığıyla siyasi çıkarlar peşinde koşanlar, Türkiye'de demokratik sorunların yaşandığını söyledi

Komisyon temsilcisi, "Durum değişmedi. Ankara'nın gelecek 10-15 yılda AB'ye girme şansı yok. Bunun nedeni sadece biriken politik çelişkiler değil. Ama şunu da belirtmek gerekir: İlerleyen zamanda hiçbir ülke birliğe giremeyecek. Prensipte, genişleme planı yer almıyor" ifadelerini kullandı.

PKK SEVER DE İŞİN İÇİNDE

Avrupa Parlamentosu'nun PKK sever Raportörü Kati Piri de propagandasına başladı. Kaçak Can Dündar ile yakınlaşan, PKK'nın siyasi partisinin Eş Genel Başkanı Demirtaş ile görüşen Piri, Türkiye'nin eskisinden daha kötü durumda olduğunu iddia etti.

Türkiye'nin gelecek yıllarda da Avrupa Birliği'ne giremeyeceği politikası üzerinden başlatılan siyasi çalışmanın ayağındaki isimler arasında Piri'nin olması dikkat çekti.

Kaynak: Ajanslar