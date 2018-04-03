AB kıvırmaya başladı! Ödemeye yanaşmıyor

Almanya'da yayın yapan Spiegel Online, aralarında Almanya'nın da bulunduğu birçok Avrupa ülkesinin Türkiye ile imzalanan mülteci anlaşması kapsamında Türkiye'ye sıradaki ödemeleri yapmaktan kaçındıklarını yazdı.

Maximilian Popp imzalı haberde, Avrupa ülkelerinin Türkiye ile imzalanan mülteci anlaşması kapsamında Türkiye'ye vaat edilen paranın kalan son ödemelerinin nasıl yapılacağı konusunda anlaşamadığı ifade edildi.

6 MİLYAR DOLAR ÖDEYECEKLERDİ

Türkiye ile 2 sene önce imzalanan mülteci anlaşmasında 6 milyar dolar ödeme yapılması kararı alınmıştı. Der Spiegel'in haberine göre, bu paranın ödenmeyen yarısı konusunda AB ülkeleri arasında anlaşmazlık bulunuyor.

3 MİLYAR DOLARI KISA SÜREDE ÖDEYECEĞİZ SÖZÜ

Haberde, Avrupa Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ödenmeyen 3 milyar doların da kısa süre içinde gönderileceği sözü verdiği hatırlatıldı.

AVRUPA KOMİSYONU REDDETTİ

Almanya, Fransa, Avusturya, İsveç, Danimarka ve Finlandiya'nın Avrupa Komisyonu'na ortak bir mektup yazarak paranın Avrupa Komisyonu tarafından ödenmesini talep ettiği ancak bu önerinin Avrupa Komisyonu tarafından reddedildiği aktarıldı.

Kaynak: Ajanslar