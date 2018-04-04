AB Bakanı ve Başmüzakereci Çelik, Fransa'ya Gidiyor

AB Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, resmi temaslarda bulunmak üzere bugün Fransa'ya gidiyor.

AB Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Çelik'in temaslarda bulunmak üzere 4-5 Nisan'da Fransa’ya ziyaret gerçekleştireceği belirtildi.

Ziyaret kapsamında Fransa Avrupa ve Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian ve Avrupa Birliği Bakanı Nathalie Loiseau ile görüşecek Çelik, Türkiye-AB ilişkilerindeki son gelişmeler, ikili ilişkiler ve bölgesel gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunacak.

Bakan Çelik'in ayrıca Fransız basınına mülakat vermesi planlanıyor.

Kaynak: AA