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04 Nisan 2018 18:35 | Son Güncelleme: 04 Nisan 2018 18:40

AB Bakanı ve Başmüzakereci Çelik, Fransa'ya Gidiyor

AB Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, resmi temaslarda bulunmak üzere bugün Fransa'ya gidiyor.

AB Bakanı ve Başmüzakereci Çelik, Fransa'ya Gidiyor

AB Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Çelik'in temaslarda bulunmak üzere 4-5 Nisan'da Fransa’ya ziyaret gerçekleştireceği belirtildi.

Ziyaret kapsamında Fransa Avrupa ve Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian ve Avrupa Birliği Bakanı Nathalie Loiseau ile görüşecek Çelik, Türkiye-AB ilişkilerindeki son gelişmeler, ikili ilişkiler ve bölgesel gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunacak.

Bakan Çelik'in ayrıca Fransız basınına mülakat vermesi planlanıyor.


Kaynak: AA

Etiketler: fransaab bakanıziyaretömer çelik


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