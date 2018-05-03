Aamir Khan Dangal filmi merak ediliyor! Dangal ne demek?

Aamir Khan Dangal filmi izleyiciler tarafından merak edilen konulardan birisi oldu. Dangal ne demek? Detaylar Ajanshaber.com'da.

Aamir Khan Dangal filmi dün akşam Türk televizyon ekranlarından izleyiciyle buluştu. Filmi izleyen izleyiciler dangal ne demek sorusu oldu. Hint yapımı biyografik spor filmlerinden birisi olan Dangal'ın ne anlattığı merak ediliyor. Aamir Khan'nın Dangal filmi ne anlatıyor? Dün akşam yayınlanan bu film bir güreşçinin hayatı anlatılıyor. Bilindiğiniz üzere Aamir Khan'nın başrolünü üstlendiği Hint sinemasının önde gelen isimlerinden birisidir. Film önemli karakterlerinden Mahavir Singh Phogat bir güreş hayranıdır. Çekim öncesi 28 kilo alan Aamir Khan, karakterin gençliğini canlandırmak için daha sonra 20 haftada 25 kilo verdi. Dangal filmiyle ilgili tüm detayları haberimizin devamında bulabilirsiniz.

AAMİR KHAN DANGAL FİLMİ DİKKAT ÇEKTİ

Aamir Khan Dangal filmiyle Türk izleyicisinin karşısına çıktı. Biyografik bir spor filmi olan Dangal ne demek sorusu filmi izleyen izleyicilerin merak ettiği konular arasında yer aldo.

DANGAL NE DEMEK?

Geeta Phogat 2010 Commonwealth Oyunları'nda altın madalya kazanarak güreşte altın madalya kazanan ilk kadın güreşçi olurken, kız kardeşi Babita da gümüş madalyayı alır. Genç kadın güreşçiler başarıya giden yol boyunca sosyal şekillendirmenin baskısıyla da mücadele etmek zorunda kalacaktır... "Dangal", Hindistan'da güreş yarışlarına verilen isim.

ÇEKİMLERDEN ÖNCEKİ SÜREÇ

Çekimlerden önce 28 kilo alan Aamir Khan, karakterin gençliğini canlandırmak için daha sonra 20 haftada 25 kilo verdi. Geeta ve Babita rolleri için Aamir Khan ve yönetmen Nitesh Tiwari, 3000 oyuncuyu sınava soktu. Geeta va Babita'yı canlandıran kız oyuncular 6-7 ay boyunca özel güreş eğitimleri aldı. Aamir Khan'ın gerçek hayatta aldığı ve verdiği kilolara benzer olarak kız oyuncular da film için saçlarını kısacık kestirdi. Dangal, sadece Hindistan’da gişe rekortmeni olmakla kalmadı, Çin’de en çok izlenen yabancı film de olmayı başardı.

AAMİR KHAN KİMDİR?

Muhammed Aamir Hussain Khan, 14 Mart 1965 tarihinde Mumbai-Hindistan’da dünyaya geldi.

Khan ilkokula J.B. Petit Okulu’nda başladı. Oradan St. Anne Lisesi’nde eğitimine devam etti. 9. ve 10. sınıfı Bombay İskoç Okulu’nda okudu. Mumbai’s Narsee Monjee Koleji’nde ise 11. ve 12. sınıfı tamamladı.

Khan, çocuk yaşta aldığı iki küçük rol ile sinema hayatına başladı. Sekiz yaşında Nasir Hussain’in müzikal filmi Yaadon Ki Baaraat filminde şarkı söyledi. Sonraki sene babasının yapımcılığını üstlendiği Madhosh filminde Mahendra Sandhu’nun gençliğini oynadı. Her filminde daha büyük başarı sağlayan Aamir Khan, Türkiye de en çok sevilen yabancı oyuncudur.

AAMİR KHAN'IN TÜRKİYE ZİYARETİ

Aamir Khan, 20 Ekim 2017 tarihinde vizyona girecek filmi "Secret Superstar"ın Hindistan ile aynı zamanda Türkiye'de de vizyona gireceğini sosyal medya hesaplarından duyurdu. Khan 4 Ekim'de filmin tanıtımı için Türkiye'ye geldi. Filmde Shakti Kumar karakterini canlandıran Khan, "şimdiye kadar oynadığım en zor karakter" dedi. Türkiye'deki ziyareti sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Müslüman Hint oyuncu, yönetmen ve yapımcı Aamir Khan'ı kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabul, basına kapalı gerçekleşti.

Kaynak: AjansHaber