A101'e GM5 Plus geliyor! İşte GM5 Plus fırsatları

A101 Marketler Zincirine gözde telefonlardan birisi olan GM5 Plus geliyor. GM5 Plus fırsatları ile ilgili detaylar Ajanshaber.com'da.

A101 Marketler Zinciri her hafta olduğu gibi bu hafta aktüel broşüründe yeni bir ürüne yer verdi. Her hafta bir LCD ya da LED televizyon ve bir Android ya da İOS işletim sistemine sahip uygun telefonu, uygun taksit imkanlarıyla satışa çıkaran A101 bu hafta General Mobile'ın GM 5 Plus adlı cihazını satışa sunacak. GM 5 Plus 6 veya 12 taksit seçenekleriyle teknoloji severlerin göz önünde bulundurulacak. A101 Marketler Zinciri'nin şubelerine gidecek cihaz sınırlı sayıda tüketicilerin satışına sunulacak. Bizde GM 5 Plus fırsatları ile ilgili tüm detayları haberimizde derledik.

GM 5 PLUS FIRSATLARI

A101 perakende market zinciri 31 Mayıs Perşembe gününde General Mobile GM 5 Plus akıllı telefonu satışa sunacak. Cihaz 6 veya 12 taksitle kullanıcıların beğenisine sunulacak. Zincir marketler bu hafta da sunduğu fiyatlar ve cihazlarla dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. 2 Yıl General Mobile resmi garantili olacak cihaz A101’de 799.00 TL'ye satılacak. GM 5 Plus 31 Mayıs Perşembe günü raflarda yerini alacak. Vatandaşlar fiyat konusunda ise piyasaya göre daha uygun fiyatlı satmalarından dolayıda müşteriler bu tür mağazalardan almayı tercih ediyor.

GM 5 PLUS ÖZELLİKLERİ

General Mobile'ın bir önceki nesil akıllı telefon ailesinin ürünü olan GM 5 Plus, 5.5 inç Full HD ekranı, 8 çekirdekli işlemcisi, 3 GB RAM, 32 GB dahili bellek, 13 ana, 13 ön kamera, 3100 mAh pil gibi özelliklere sahip. A101 bu kez General Mobile’ın Android One platformunda çıkarttığı GM 5 Plus akıllı telefonunu satacak.

Ekran Boyutu 5.5 İnç

Ekran Çözünürlüğü 1080×1920 (FHD) Pixel.

Piksel Yoğunluğu 401 PPI.

Ekran Teknolojisi IPS LCD.

Ekran Özellikleri Çizilmeye Dirençli Cam Multi Touch LTPS LCD Eğimli Ekran (2.5D)

Ekran Dayanıklılığı Corning Gorilla Glass 4.

İşletim Sistemi: Android 6.0.1 Marshmallow

İşlemci: 1.5 GHz hızında Snapdragon 617

Grafik birimi: Adreno 405

Ram: 3 GB LPDDR3

Kamera: 13 Megapiksel arka, 13 Megapiksel ön kamera

Batarya: 3.100 mAh

Depolama: 32 GB (microSD kart ile 128 GB’a kadar artırılabilme özelliği sunuluyor)

Bağlantı: 802.11 a, b, g, n, ac, Bluetooth 4.2, NFC, USB Tpye-C

A101'de 31 Mayıs tarihinden itibaren sadece GM 5 Plus satılmayacak. Cihazla beraber birçok teknolojik cihaz satılacak. A101'in bu haftaki aktüel ürünler listesine hemen aşağıdan göz atabilirsiniz.

Kaynak: AjansHaber