A101'den General Mobile GM 8 Go'yu fırsatı!

A101, 6 Eylül aktüel ürünleri listesine uygun fiyatlı akıllı telefon olan General Mobile GM 8 Go'yu de ekledi.

BİM ve A101'in teknoloji ürünlerindeki indirimleri durmak bilmiyor. Her hafta sunduğu uygun fiyatlı ürünler ile teknoloji severleri sevindiren market zincirleri, şimdi tekrardan gündemde. Bu haftaki büyük indirim ürünü General Mobile GM 8 Go.

A101, 6 Eylül’den itibaren satışa sunacağı aktüel ürünlerini duyurdu. A101’in resmi internet sitesinde yer alan bilgiye göre Perşembe gününden itibaren General Mobile’ın giriş seviye akıllı telefonu GM 8’e oldukça uygun bir fiyata sahip olabileceksiniz.





TEKNİK ÖZELLİKLER;

İşlemci: MediaTek MT6739

RAM: 1GB

Depolama: 16GB

Ekran: 5.5 İnç HD+

Arka Kamera: 13MP

Ön Kamera: 5MP

Batarya: 3500mAh

İşletim Sistemi: Android 8.1 Go

Kaynak: Ajanslar