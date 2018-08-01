A101 9 Ağustos 2018 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı

Onlarca uygun ve fırsatlı ürünün bulunduğu A101 9 Ağustos 2018 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. A101 9 Ağustos 2018 aktüel ürünler kataloğu ile ilgili tüm detayları Ajanshaber.com'da bulabilirsiniz.

A101 Marketler Zinciri yine dolu dolu bir kataloğla müşterilerini şaşırtmaya devam edecek. Herkesin büyük bir merakla beklediği kataloğda birbirinden farklı fırsatlı ürünler bulunuyor. A101 tüm müşterilerinin merakla beklediği A101 9 Ağustos 2018 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. Ajans Haber ekibi olarak mutfak malzemelerinden teknolojik ürünlere kadar birçok fırsatlı ürünün bulunduğu bu kataloğu sizler için derledik. 9 Ağustos A101 aktüel ile ilgili merak ettiğiniz ürünleri ve tüm detayları haberimizin devamında bulabilirsiniz.

A101 9 AĞUSTOS 2018 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

A101 Marketler Zinciri yine müşterilerinin isteğine uygun bir kataloğ hazırladı. Merakla beklenen kataloğda özellikle teknolojik ürünler dikkat çekiyor. Teknolojik ürünler başta olmak üzere, oyuncaklar, mutfak eşyaları ve giyim ürünleri listede dikkat çeken kategoriler arasında yer alıyor. İşte bu haftanın ilgi çeken ürünleri...

A101 9 AĞUSTOS KATALOĞU İLE SATIŞA SUNULAN ÜRÜNLER

A101'in bu hafta yayınlanan kataloğunda yer alacak ürünler yine dilden dile dolaşacak. İşte bu hafta aktüel kataloğda yer alan ürünler...

A101 market fırsatlarında bu hafta SEG SDF 2451M derin dondurucu da sunarken bir diğer kampanyada King K-178 CleanStar elektrikli dik süpürge da sunuluyor.

Axen AXDAB3037 32” 82 ekran uydu alıcılı HD LED

Hometech mini uydu alıcısı

Metal USB fan

Piranha kablosuz bluetooth kulaklık

General Mobile GM 8 Go cep telefonu

SEG SDF 2451M derin dondurucu



Gölgeli salıncak

İki kişilik çadır

Katlanabilir kamp sandalyesi

Uyku tulumu

Kamp ürünleri

Mutfak ürünleri

KLPRO KLNM3613 şarjlı tornavida

A101 NE ANLAMA GELİYOR?

A101 marketler zinciri hissedarı Aziz Zapsu ismin nereden geldiğiyle ilgili "A101 hiçbir anlama gelmiyor. Ali Taran'a sürekli, 'Bize isim, logo, slogan bul diyoruz' diyoruz, üç-beş gün sonra bir bakıyoruz o İsimleri başkası kullanıyor. Bir gün bana e-posta atmış, Z747, A447 gibi bir şeyler yazıyor. 'Ne diyorsun sen kardeşim' dedim. 'Al sana marka, seç seç beğen, beğenmiyorsan kendin yap. Ama bunların alınmış olma ihtimali yok' dedi. Sonra şirket çalışanlarına sorduk, biri A101 olsun' dedi, öyle kaldı." şeklinde konuştu.

Kaynak: AjansHaber