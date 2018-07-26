A101 uygun fiyata 4 kameralı Honor 9 Lite satacak

A101, 2 Ağustos aktüel ürünler listesine 4 kameralı Honor 9 Lite eklemeyi planlıyor. Piyasaya göre oldukça uygun bir fiyata satılacak telefon kamerası ve parmak izi okuma hızıyla dikkat çekiyor.

A101 2 Ağustos’ta ugun fiyata 4 kameralı Honor 9 Lite satışa sunacak. Daha öncesinde de birçok telefonu uygun fiyata satışa sunan A101, bu sefer amiral gemisi olarak vasıflandırılan bir cihazı satışa sunmaya hazırlanıyor.

2 AĞUSTOS'TA SATIŞA SUNULACAK

2 Ağustos tarihinde satışa sunulacak olan telefonun henüz fiyatı açıklanmadı. Lakin A101 muhtemelen her telefon satışında yaptığı gibi herkesi şok edecek bir fiyat etiketi ile telefonu satışa sunacaktı.





HONOR 9 LİTE'IN ÖZELLİKLERİ

- Android 8,0 Oreo

- Kirin 659 8 çekirdekli işlemci (2.36 GHz)

- Yüz tanıma sistmi

- 0,2 saniyede parmak izi okuma

- 3000 mAh batarya

- 4.5G

- Özel ayna tasarımı

- 5.65 inç Full HD ekran (1080×2160 piksel)

- FullWiew 18:9 geniş ekran

- 3GB RAM

- 32GB dahili hafıza

- 13mp + 2MP çift ön kamera

- 13mp + 2MP çift arka kamera

- Full HD video kaydı

Kaynak: Ajanslar