A101 uygun fiyata 4 kameralı Honor 9 Lite satacak
A101, 2 Ağustos aktüel ürünler listesine 4 kameralı Honor 9 Lite eklemeyi planlıyor. Piyasaya göre oldukça uygun bir fiyata satılacak telefon kamerası ve parmak izi okuma hızıyla dikkat çekiyor.
A101 2 Ağustos’ta ugun fiyata 4 kameralı Honor 9 Lite satışa sunacak. Daha öncesinde de birçok telefonu uygun fiyata satışa sunan A101, bu sefer amiral gemisi olarak vasıflandırılan bir cihazı satışa sunmaya hazırlanıyor.
2 AĞUSTOS'TA SATIŞA SUNULACAK
2 Ağustos tarihinde satışa sunulacak olan telefonun henüz fiyatı açıklanmadı. Lakin A101 muhtemelen her telefon satışında yaptığı gibi herkesi şok edecek bir fiyat etiketi ile telefonu satışa sunacaktı.
HONOR 9 LİTE'IN ÖZELLİKLERİ
- Android 8,0 Oreo
- Kirin 659 8 çekirdekli işlemci (2.36 GHz)
- Yüz tanıma sistmi
- 0,2 saniyede parmak izi okuma
- 3000 mAh batarya
- 4.5G
- Özel ayna tasarımı
- 5.65 inç Full HD ekran (1080×2160 piksel)
- FullWiew 18:9 geniş ekran
- 3GB RAM
- 32GB dahili hafıza
- 13mp + 2MP çift ön kamera
- 13mp + 2MP çift arka kamera
- Full HD video kaydı
Kaynak: Ajanslar