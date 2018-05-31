A101 31 Mayıs - 7 Haziran 2018 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı

A101 31 Mayıs - 7 Haziran 2018 aktüel ürünler kataloğu vatandaşların dikkatini çekti. A101 31 Mayıs - 7 Haziran 2018 aktüel ürünler kataloğu ile ilgili detaylar Ajanshaber.com'da.

A101 81 ilde birçok mağazasıyla müştelerilerine hizmet vermeye devam ediyor. Türkiye'nin 2. büyük mağaza zinciri olarak tanınan A101 31 Mayıs aktüel ürünler kataloğunu yayınladı. A101 bu haftaki kataloğunda birbirinden farklı fırsatlar bulunuyor. A101 Marketler zinciri her kesime uygun fiyatlarla çeşitli ürünler sunuyor. Firma ürünleri sunarken bulunduğumuz mevsime uygun bir şekilde sunuyor. Ayrıca Ramazan fırsatları ile ilgili ürünlerde kataloğda müşteriler için yapılıyor. A101 7 Haziran aktüel kataloğu ile müşterilerini memnun edeceğe benziyor. Bizlerde bu haberimizde A101 31 Mayıs - 7 Haziran 2018 aktüel ürünler kataloğu ile ilgili tüm detaylar haberimizde.

A101 31 MAYIS - 7 HAZİRAN AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

A101 bu haftada birçok ürünü müşterisine aktüel ürün olarak sunuyor. A101, bu hafta TV, bahçe ürünleri, elektronik ürün, ev tekstili ürünleri, ev tekstil ürünleri ve kişisel bakım elektronik ürünleri karılmış bir konsept ile karşımıza çıkıyor. İşte karşınızda A101 31 Mayıs - 7 Haziran aktüel ürünler kataloğu...

A101 31 Mayıs aktüel indirim kataloğuyla yine bu hafta çok konuşuldu, büyük indirimleri olay oldu. A101 aktüel 31 mayıs fırsatlarının olduğu 8 sayfalık yeni kataloğ yayınlandı. Bugün 900 ilçede 7000 şubesi olan A101 marketlere giden yaşadı! A101 31 Mayıs aktüel broşüründe yine indirim yağmuru var. Günlerdir beklenen onlarca ürün neredeyse yarı fiyatına satılacak. Haftanın yıldız ürünü ise sınırlı stok olanPeros soft 8 lira, bebeto tatlı atıştırmalık 1.5 lira Ariel toz deterjan 37 lira olacak. Ayrıca oylum muzlu gofret 10 lira, berelet döner 13 lira, yöremce şehriyeli pilavlık bulgur 2.5 lira olacak.





Perşembe günleri merakla beklenen indirim gününde vatandaşlar yine A101 31 Mayıs aktüel indirimleri ile bayram edecek. Ajanshaber.com Gıdanın yanı sıra bu hafta A101 marketlerde Piliç sosis 8 lira, kanatlı çamaşır kurutmalığı 30 lira, silikon mandal 3.5 lira, solid ütü masası 40 lira, 2 kapaklı 2 çekmeceli çok amaçlı dolap 150 lira olacak.



Bu haftanın 31 mayıs Aldın Aldın kampanyalarında ilk olarak 2 kapaklı 2 çekmeceli çok amaçlı dolap sizlerle oluyor. Ajanshaber.com Ürün için ayrıca 31 mayıs ile 30 haziran tarihleri arasında geçerli olacak olan 6 aya kadar vade farksız 6-12 ay arası vade farklı taksit kampanyası da uygulanıyor.





A101 31 Mayıs aktüel kataloğunda Toshiba 49L2863DAT 49” Full HD Smart LED Tv General Mobile GM5 Plus cep telefonu Piranha 1125 Full HD aksiyon kamera TP-Link Mercusys kablosuz ağ genişletici Plastik bahçe ürünleri Kiwi KSI 6464 buhar kazanlı ütü Aprilla AHS 2035 saç düzleştirici fırça Akülü araba Bluetooth hoparlör Bluetooth spor kulaklık haftanın yıldız ürünleri arasında yer alıyor.

Kaynak: AjansHaber