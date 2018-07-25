A101 26 Temmuz 2018 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı

Firmanın merakla beklenen ve araştırılan A101 26 Temmuz 2018 aktüel ürünler kataloğu görücüye çıktı. A101 26 Temmuz 2018 aktüel ürünler kataloğu ile ilgili detaylar Ajanshaber.com'da.

A101 Marketler Zinciri yine dolu dolu bir ürün listesiyle müşterilerinin dikkatini çekmeye hazırlanıyor. Türkiye'de binlerce insanın internette araştırdığı A101 26 Temmuz 2018 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. Teknolojik ürünlerden mutfak malzemelerine birçok dikkat çeken ürünün bulunduğu kataloğla ilgili insanlar internette bilgi edinmek istiyor. Ajans Haber ekibi olarak 26 Temmuz A101 aktüel ürünler ile ilgili tüm detayları sizler için derledik. Birbirinden fırsatlı ürünleri haberimizin devamında bulabilirsiniz.

A101 26 TEMMUZ AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

Fırsatlı ürünleriyle dikkatleri üzerine çekmeyi başaran A101 Marketler Zinciri yeni kataloğuyla görücüye çıktı. Bu hafta kataloğda yer alan ürünlerde teknolojik ürünler dikkat çekiyor. Merakla beklenen A101 26 Temmuz 2018 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. İşte dikkat çeken ürünlerin listesi...

A101 26 TEMMUZ KATALOĞU İLE SATIŞA SUNULAN ÜRÜNLER

A101'in bu hafta yayınlanan kataloğunda yer alacak ürünler yine dilden dile dolaşacak. İşte bu hafta aktüel kataloğda yer alan ürünler...

MDF çiçeklik 90 lira, makyaj organizeri 6 lira, petek çekmece düzeleyici 10 lira, üç bölmeli organizer 10 lira, ayarlabiir çelik havlu askısı 10 lira, çok amaçlı çanta 13 lira, 4 basamkalı merdiven 55 lira 3'lü tornavida seti 9 lira, yağ ölçerli dijital baskül 40 lira, sinbo tost makinası 100 liradan satılacak.



Tabii ki teknolojik ürünler yine A101 26 temmuz aktüel broşürünün olmazsa olmazlarından. A101’in 26 Temmuz aktüel ürünler listesine bakıldığında Xiaomi Redmi Note 5A Prime cep telefonu dikkat çeken ürünlerden.

Piyasa fiyatına göre daha uygun bir fiyata satışa sunulacak olan telefon, piyasada 1099 TL’ye satılıyor. 26 Temmuz’da ise Xiaomi’nin Redmi Note 5A Prime modeli 999 TL den satışa sunulacak.

A101 NE ANLAMA GELİYOR?

A101 marketler zinciri hissedarı Aziz Zapsu ismin nereden geldiğiyle ilgili "A. 101 hiçbir anlama gelmiyor. Ali Taran'a sürekli, 'Bize isim, logo, slogan bul diyoruz' diyoruz, üç-beş gün sonra bir bakıyoruz o İsimleri başkası kullanıyor. Bir gün bana e-posta atmış, Z747, A447 gibi bir şeyler yazıyor. 'Ne diyorsun sen kardeşim' dedim. 'Al sana marka, seç seç beğen, beğenmiyorsan kendin yap. Ama bunların alınmış olma ihtimali yok' dedi. Sonra şirket çalışanlarına sorduk, biri A101 olsun' dedi, öyle kaldı." şeklinde konuştu.

Kaynak: AjansHaber