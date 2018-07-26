A101 21-27 Temmuz 2018 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı

Ürün çeşitliliğiyle ön plana çıkan A101 21-27 Temmuz 2018 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. A101 21-27 Temmuz 2018 aktüel ürünler kataloğu ile detaylar Ajanshaber.com'da.

Yine dolu dolu bir ürün listesiyle A101 Marketler Zinciri dikkat çekiyor. Binlerce insanın internette merakla beklediği A101 21-27 Temmuz 2018 aktüel ürünler kataloğu görücüye çıktı. Teknolojik ürünlerden mutfak malzemelerine birçok dikkat çeken ürünün bulunduğu kataloğla ilgili insanlar internette bilgi edinmek istiyor. Ajans Haber ekibi olarak 27 Temmuz A101 aktüel ürünler ile ilgili tüm detayları sizler için derledik. Birbirinden fırsatlı ürünleri merak edenler haberimizin devamında inceleyebilir.

A101 27 TEMMUZ AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

Fırsatlı ürünleriyle dikkatleri üzerine çekmeyi başaran A101 Marketler Zinciri yeni kataloğuyla görücüye çıktı. Bu hafta kataloğda yer alan ürünlerde teknolojik ürünler dikkat çekiyor. Merakla beklenen A101 27 Temmuz 2018 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. İşte dikkat çeken ürünlerin listesi...

A101 27 TEMMUZ KATALOĞU İLE SATIŞA SUNULAN ÜRÜNLER

A101'in bu hafta yayınlanan kataloğunda yer alacak ürünler yine dilden dile dolaşacak. İşte bu hafta aktüel kataloğda yer alan ürünler...



Samsung Galaxy J320 cep telefonu

Poly Pad M8A 7.9” tablet

Sandisk 16GB OTG USB 3.0 bellek

Kale araç içi mini buzdolabı

Attlas tornavida seti 6’lı

Attlas taşlama

Kiwi KVC-4103 2’si 1 arada Cyclone elektrikli süpürge

Kaymaz taban saçaklı yolluk

Kayma taban saçaklı yuvarlak halı

Sinbo SHD-7054 saç kurutma makinesi

Sinbo SHC-4369 profesyonel saç-sakal bakım seti

8 raflı çok amaçlı dolap



Termisil kulplu çay bardağı 6’lı

Sinbo SCM 2928 Türk kahvesi makinesi

Detaylı olta takımı

Hobi kutusu

Katlanabilir plastik tabure

Hi-Level 28” uydu alıcılı Super Slim LED Tv

Delonghi ICM2B filtre kahve makinesi

Attlas misinalı çim biçme makinesi.

A101 NE ANLAMA GELİYOR?

A101 marketler zinciri hissedarı Aziz Zapsu ismin nereden geldiğiyle ilgili "A. 101 hiçbir anlama gelmiyor. Ali Taran'a sürekli, 'Bize isim, logo, slogan bul diyoruz' diyoruz, üç-beş gün sonra bir bakıyoruz o İsimleri başkası kullanıyor. Bir gün bana e-posta atmış, Z747, A447 gibi bir şeyler yazıyor. 'Ne diyorsun sen kardeşim' dedim. 'Al sana marka, seç seç beğen, beğenmiyorsan kendin yap. Ama bunların alınmış olma ihtimali yok' dedi. Sonra şirket çalışanlarına sorduk, biri A101 olsun' dedi, öyle kaldı." şeklinde konuştu.

Kaynak: AjansHaber