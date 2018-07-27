A101 2 Ağustos 2018 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı

Yeni ürünleriyle dikkatleri üzerine çeken A101 2 Ağustos 2018 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. A101 2 Ağustos 2018 aktüel ürünler kataloğu ile ilgili merak ettiğiniz tüm detaylar Ajanshaber.com'da.

A101 Marketler Zinciri yine müşterilerinin isteğine uygun bir kataloğ hazırladı. Merakla beklenen kataloğda özellikle teknolojik ürünler dikkat çekiyor. Teknolojik ürünler başta olmak üzere, oyuncaklar, mutfak eşyaları ve giyim ürünleri listede dikkat çeken kategoriler arasında yer alıyor. Haftanın dikkat çeken ürünü ise Honor 9 Lite adlı akıllı cep telefonu oldu. A101 2 Ağustos 2018 aktüel ürünler kataloğu ile uygun ve kaliteli birçok ürünü Türkiye'nin birçok yerinde şubesi bulunan A101 Market'te bulabilirsiniz. İşte bu haftanın ilgi çeken ürünleri...

A101 2 AĞUSTOS 2018 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

Yine dolu dolu bir ürün listesiyle A101 Marketler Zinciri müşterilerinin dikkatini çekmeyi başardı. Binlerce insanın yeni ürünlerini araştırdığı A101 dolu dolu bir kataloğ hazırladı. Merakla beklediği A101 2 Ağustos 2018 aktüel ürünler kataloğu görücüye çıktı. Teknolojik ürünlerden mutfak malzemelerine birçok dikkat çeken ürünün bulunduğu kataloğla ilgili araştırma yaptık. İşte o ürünlerin listesi...

A101 2 AĞUSTOS KATALOĞU İLE SATIŞA SUNULAN ÜRÜNLER

A101'in bu hafta yayınlanan kataloğunda yer alacak ürünler yine dilden dile dolaşacak. İşte bu hafta aktüel kataloğda yer alan ürünler...

5.65 inch Full HD+ ekran ve FullView 18:9 geniş ekrana sahip. 3 GB ram bellek ve 32 GB dahili hafızaya sahip ürün 13 MP + 2 MP çift ön kameraya ve 13MP + 2MP çift arka kameraya sahip. Muhteşem özellikleri ile dikkat çeken Honor 9 Lite; Android 8.0 Oreo ile geliyor. Kirin 659 8 çekirdekli işlemcisi adeta fark yaratan ürün yüz tanıma sistemi ile entegre çalışıyor. 0.2 saniyede parmak izi okuması ile bilinen ürün 3000mAh gibi büyükçe bir bataryaya sahip. Tüm bu özellikleri bünyesinde barındıran Honor 9 Lite stoklarla sınırlı olmak üzere 2 Ağustos tarihinden itibaren A101 marketlerde olacak.

Honor 9 Lite cep telefonu

Çok amaçlı bölmeli dolap

Mutfak ürünleri



Sinbo waffle makinesi

Kiwi STM-2907 Çay makinesi

Skechers bayan spor ayakkabısı



Çift kişilik yatak örtüsü

Terlikler

Mobetto 5 raflı 2 kapaklı kitaplık

A101 NE ANLAMA GELİYOR?

A101 marketler zinciri hissedarı Aziz Zapsu ismin nereden geldiğiyle ilgili "A101 hiçbir anlama gelmiyor. Ali Taran'a sürekli, 'Bize isim, logo, slogan bul diyoruz' diyoruz, üç-beş gün sonra bir bakıyoruz o İsimleri başkası kullanıyor. Bir gün bana e-posta atmış, Z747, A447 gibi bir şeyler yazıyor. 'Ne diyorsun sen kardeşim' dedim. 'Al sana marka, seç seç beğen, beğenmiyorsan kendin yap. Ama bunların alınmış olma ihtimali yok' dedi. Sonra şirket çalışanlarına sorduk, biri A101 olsun' dedi, öyle kaldı." şeklinde konuştu.

Kaynak: AjansHaber