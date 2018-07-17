A101 19 Temmuz 2018 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı

Fırsatlı ürünleriyle dikkat çeken A101 19 Temmuz 2018 aktüel ürünler kataloğu firma tarafından yayınlandı. A101 19 Temmuz 2018 aktüel ürünler kataloğu ile ilgili merak edilen Ajanshaber.com'da.

Fırsatlı ürünleriyle dikkatleri üzerine çekmeyi başaran A101 Marketler Zinciri yine müşterilerini şaşırtacak. Yeni kataloğda yer alan ürünlerde teknolojik ürünler dikkat çekiyor. Teknolojik ürünlerin baskın olduğu kataloğ görücüye çıktı. Şimdi fırsatlı ürünlerden haberdar olmak isteyen insanlar internette bilgi edinmek istiyor. A101 Market tarafından A101 19 Temmuz 2018 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. Ajans Haber ekibi olarak dolu dolu aktüel kataloğdaki ürünleri sizler için derledik.

A101 19 TEMMUZ AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

A101 her hafta birbirinden uygun ürünlerle müşterilerinin karşısına çıkıyor. Dolu dolu bir kataloğla karşımıza çıkan A101'de teknolojik ürünler bu hafta dikkat çekenler arasında yer alıyor. Merakla beklenen A101 19 Temmuz 2018 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. İşte onlarca dikkat çeken ürünlerin listesi...

A101 19 TEMMUZ KATALOĞU İLE SATIŞA SUNULAN ÜRÜNLER

A101'in bu hafta yayınlanan kataloğunda yer alacak ürünler yine dilden dile dolaşacak. İşte bu hafta aktüel kataloğda yer alan ürünler...

A101, telefon haricinde SEG marka LED TV ve A4TECH kablosuz farede satışa sunacak. Telefona ihtiyacı olan müşterilerini 19 Temmuz tarihin de ihtiyacını karşılayacak olan marketler zinciri A101, önümüzdeki hafta kullanıcılarına Nokia 2 cep telefonu Samsung Galaxy J7 Duo satışa sunacak. Piyasada 800 TL civarında satılan Nokia 2 telefonu 19 Temmuz’da 599 TL’den satışa sunuyor.

Toshiba 55” smart UHD LED TV 2.999 TL yerine 2799 TL

Hi Level 55” uydu alıcılı Smart LED TV 2199 TL yerine 1999 TL

Toshiba 50” smart SAT UHD LED TV 2499 TL yerine 2299 TL

Kivi buhar kazanlı ütü 149,95 TL yerine 129 TL

Acer Notebook 2199 TL yerine 1899 TL



Sinbo torbasız elektrikli süpürge 169 TL yerine 129 TL

Kivi 2’si 1 arada elektrikli süpürge 129 TL yerine 89 TL

Kiwi elektrikli süpürge 129 TL yerine 89 TL

Sunny inox aspiratör 129 TL yerine 79,95 TL

Dijitsu Çelik çay makinesi 99,95 TL yerine 79,95 TL

Kiwi filtre kahve makinesi 79,95 TL yerine 49,95 TL

A101 NE ANLAMA GELİYOR?

A101 marketler zinciri hissedarı Aziz Zapsu ismin nereden geldiğiyle ilgili "A. 101 hiçbir anlama gelmiyor. Ali Taran'a sürekli, 'Bize isim, logo, slogan bul diyoruz' diyoruz, üç-beş gün sonra bir bakıyoruz o İsimleri başkası kullanıyor. Bir gün bana e-posta atmış, Z747, A447 gibi bir şeyler yazıyor. 'Ne diyorsun sen kardeşim' dedim. 'Al sana marka, seç seç beğen, beğenmiyorsan kendin yap. Ama bunların alınmış olma ihtimali yok' dedi. Sonra şirket çalışanlarına sorduk, biri A101 olsun' dedi, öyle kaldı." şeklinde konuştu.

Kaynak: AjansHaber