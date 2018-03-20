A Milli Takıma yeni forma

A milli Futbol Takımı formaları yenilendi.

A Milli Futbol Takımı için UEFA Uluslar Ligi ve 2020 Avrupa Şampiyonası elemelerinde iç saha ve deplasmanda giyeceği formalar yenilendi. Koleksiyonun tanıtımında A Milli Takım'ın golcüsü Cenk Tosun da yer aldı.

Kaynak: AA