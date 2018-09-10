86 kişiyi dolandırıp çiftlik kurmuştu: Yakayı ele verdi!

Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, 3 ay teknik ve fiziki takipten sonra gerçekleştirdiği operasyonda 60 kişiyi gözaltına aldı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri geçtiğimiz nisan ayında kendilerini polis, savcı, hakim ve jandarma olarak tanıtıp vatandaşları terör örgütleri PKK ve FETÖ ile korkutup para ve altınlarını dolandıran çeteye yönelik Adana merkezli 10 ilde eş zamanlı "Son Alo" ismi verilen operasyon gerçekleştirdi.

Polis, 3 ay teknik ve fiziki takipten sonra gerçekleştirdiği operasyonda 60 kişiyi gözaltına aldı. Sorgusu tamamlanan şüphelilerden 50’si sevk edildiği adliyede tutuklanırken 10’u da adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Polis, 50’den fazla ‘nitelikli dolandırıcılık’ suçundan kaydı olan ve ‘Son Alo’ çetesinin lideri olduğu iddia edilen firari Ahmet Ergün’ü oturduğu apartman dairesinin yangın merdiveninde gizlenirken operasyondan 2 ay sonra yakaladı.

Suçlamaları kabul etmeyen zanlı çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı. Polis ayrıca Ergün’ün 86 vatandaşı kendisini polis olarak tanıtıp 2 milyon lirasını dolandırdığını tespit etti.

GELİR VE GİDERLER TEK TEK İNCELENDİ



Adana Emniyet Müdürü Selami Yıldız, çete liderinin ve üyelerinin mal varlığının araştırılması ve bunlara el konularak vatandaşın mağduriyetinin giderilmesi için çalışma yapılması talimatı verdi. Bu talimat üzerine Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Suç Gelirleri ile Mücadele Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı.

MİLLİ PİYANGO İDARESİNE SORULDU



Yapılan çalışmalar sonucunda sanık Ergün’ün dolandırdığı 2 milyon lira ile aldığı malları kendi üzerine değil annesi, kardeşleri ve sevgilisinin üzerine geçirdiğini saptadı. Polis sanığın bağlantılı olabileceği 209 kişi tespit etti. Tespit edilen bu şahısların gelir ve gider dengeleri tek tek araştırıldı. 8 ay boyunca yapılan araştırmada şahısların gelirleri 86 farklı kuruma soruldu.



Polis hiçbir geliri olmayan sanığın yakınlarının ev, tır, otomobil, arsa ve servis minibüsü aldığını tespit etti. Polis, şahıslara belki şans oyunlarından para çıkmış olabileceğini düşünerek 209 kişiyi milli piyango idaresine de sordu. Ancak şans oyunlarında da para çıkmayan sanığın akrabalarının edindiği bu malları alabilecek maddi gücü olmadığı için polis operasyon için düğmeye bastı.

ÇİFTLİK, 2 TIR, 2 MİNİBÜS, EV, ARSA VE OTOMOBİLE EL KONULDU



Sanığın aldığı 2 tır, 2 servis minibüsü, 2 katlı 400 bin lira değerinde bahçeli evi, 16 ve 48 dönüm arsayı, 1 otomobili kardeşleri, annesi ve sevgili üzerine yaptığı saptandı. Ayrıca sanığın bir akrabasının üzerine çiftlik kiraladığı, çiftliğe asgari ücretli bir çoban tuttuğu, çiftliğe 69 koyun, 17 keçi, 80 güvercin ve tanesinin bin lira olduğu öğrenilen 11 tavuk aldığı saptandı.

Polis derinlemesine yaptığı bu araştırmadan sonra mahkemeden karar çıkartarak, sanığın ve akrabalarının hiçbir geliri olmamasına rağmen 1 milyon 800 bin liralık mal elde ettiğini bunun nereden geldiğinin açıklanamadığını bu nedenle el konulması gerektiğini belirledi. Bu karar doğrultusunda sanığın önce kiraladığı 9.5 dönümlük çiftliğe gidilerek koyuna, keçiye, güvercine ve tavuklara el konuldu. Daha sonra da diğer aldığı mallara el konuldu.

SATILIP GELİRLERİ DOLANDIRILAN VATANDAŞLARA VERİLECEK



Bu arada, el konulan 2 tır, 2 servis minibüsü, arsalar, ev, otomobil ve hayvanlar yediemine verildi. 86 kişiyi mağdur eden zanlının el koyulan malları Milli Emlak kararıyla satışa çıkarılarak dolandırılan kişilere iade edileceği öğrenildi. Böylece vatandaşın mağduriyeti giderilecek.

Kaynak: Ajanslar