7.sınıf öğrencisi müdür yardımcısını bıçakladı

Adana'da 7. sınıf öğrencisi, okuldan kaçmasına izin vermeyen müdür yardımcısını bıçakla yaraladı.

Merkez Seyhan ilçesi, Denizli Mahallesi'ndeki Barbaros Ortaokulu'nda meydana gelen olayda, sabah okula gelen 7. sınıf öğrencisi Ş.C.K. (14) okuldan kaçmak istedi.

Okulun güvenlik görevlisi durumu müdür yardımcısı Yunus Esen'e bildirdi. Müdür yardımcısı okulun bahçesine gelerek öğrenciye ders saatinde okuldan çıkamayacağını söyledi.

Öğrenci, buna rağmen okuldan çıkmak istedi ve Esen'e cebinden çıkardığı bıçakla saldırdı.

Müdür yardımcısının bacağını 3 yerinden bıçaklayan öğrenci, olay yerinden kaçtı. Yaralanan müdür yardımcısı okula çağrılan ambulans ile Adana Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Tedavi altına alınan Esen'in hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaynak: Ajanslar