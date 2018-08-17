7'si lider kadroda 52 terörist etkisiz hale getirildi

TSK tarafından yapılan açıklamada son bir haftada yedisi lider kadroda olmak üzere 52 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi.

TSK tarafından yapılan son dakika açıklamasına göre terörle mücadele harekatı kapsamında son bir haftada, yedisi sözde lider kadroda olmak üzere 52 terörist etkisiz hale getirildi.

ZEYTİN DALI HAREKATI'NDAN İTİBAREN 4 BİN 573 TERÖRİST

Zeytin Dalı Harekatı'nın başlangıcından itibaren etkisiz hale getirilen terörist sayısının 4 bin 573 olduğu bildirildi.

Kaynak: Ajanslar