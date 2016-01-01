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Video / Yaşam / 72 yaşındaki 'mucit'ten ısıtıcılı bot
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Yaşam 30 Nisan 2018 - 14:34
Konya'da yaşayan 72 yaşındaki Cafer Baran, bilim ve teknoloji merakıyla 3,5 yıl önce başladığı çalışmalar sonucunda kış şartlarında kullanılmak üzere ısıtılıcı bot tasarladı.