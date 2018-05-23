72 bin Suriyeli bayram için ülkesine gidiyor
Ramazan Bayramı'nı ülkelerinde geçirmek isteyen Suriyeli 72 bin sığınmacı, randevu sitemine başvuru yaptı.
Kilis'teki Öncüpınar Sınır Kapısı'ndan geçmek isteyen 72 bin Suriyeli, online başvuru yapıp ülkelerine geçecekleri tarihi sistem üzerinden belirledi.
RANDEVULU GÖNDERME
Ülkelerine geçmek için randevu alan Suriyeliler, gece saatlerinden itibaren Öncüpınar Sınır Kapısı arkasında oluşturulan Gönderme Merkezi'nde sıraya giriyor.
Sabah saatlerinden itibaren İl Göç İdaresi Müdürlüğü görevlilerince işlemleri yapılan Suriyeliler'in, geçişlerine izin veriliyor.
Kaynak: ajanslar