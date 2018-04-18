72 AYA VARAN VADE FIRSATIYLA HAVALİMANINA YAKIN KONUT

İnşaat sektöründeki 25 yıllık deneyimi ile Çavuşoğlu Yemenler Yapı A.Ş. havalimanına 5 dakika mesafede yeni bir konut projesine imzasını atıyor.Proje için sıfır faiz ile 72 ay vade imkânı sunan grup, projeyi Zemzem konutları olarak isimlendirdi.

Sektördeki 25 yıllık deneyimi sayesinde edindiği tecrübe ve bilgi birikimi ile Çavuşoğlu Yemenler Yapı A.Ş, Gözde Kule, Ferah Kule ve Fatih Sultan Kuleleri gibi projelerin ardından yine çok ses getirecek bir projeye imza atıyor. İstanbul Pendik’te havalimanına 5 dakika mesafede inşaat çalışmalarına başlanan Zemzem Konutları, 3 blok 176 daire ve geniş bir park ile çok yönlü bir yaşam alanı sunmayı planlıyor. Çavuşoğlu Yemenler Yapı, sakinlerine sosyal ve konforlu bir hayat sunacak projesi için sıfır faiz ile 72 ay vade imkanı sunuyor.

Yeşil ağırlıklı peyzaj ile göze hitap ediyor

Zemzem konutlarının en büyük imkânlarından biri ise geniş parkı ve sosyalleşme alanları olarak göze çarpıyor. Çevresindeki yeşil ağırlıklı peyzaj çalışmaları ile göz ve çevre dostu bir alan yaratacak sitenin içerisinde çocukların yaşıtları ile beraber vakit geçirip oynayabilecekleri çocuk parkları da yer alıyor. Ayrıca komşularınız ve diğer site sakinleri ile muhabbet edip sıcak dostluklar kurabileceğiniz geniş kamelyalar ve oturma alanları projeye entegre edilmiş durumda.

Yaşam kalitesini yükselten daireler

“İhtiyacı olan her aileyi ev sahibi yapmak, onlara hak ettikleri mutlu ve huzurlu yaşamı sunmak” ilkeleri ile projeye başlayan Çavuşoğlu Yemenler, konutların içerisinde kullandığı teknikler ve tasarımlarla yaşam kalitesini yükseltmeyi amaçlıyor. Klima ve özel görüntülü konuşma sistemi ile donatılacak dairelerde duvara nefes aldıran ve kolay temizlenen saten duvar boyaları kullanılıyor. Dış cephede kullanılan boya sayesinde toz ve hava kirliliği gibi etkenlerle kirlenmesi muhtemel olan yüzeylerin yağmur suyu ile kendisini temizlemesi hedefleniyor. Bu sayede daire sakinleri maddi bir yükten kurtulmuş olacak.

Kaynak: AjansHaber