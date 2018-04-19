7 eski Danıştay personeli FETÖ'den gözaltında
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 7'si eski Danıştay personeli olan 8 kişi hakkında gözaltı kararı alındı.
Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik yürütülen soruşturmada örgüt içi kriptolu haberleşme programı "ByLock" kullanıcısı oldukları tespit edilen 7 eski Danıştay personeli ile kurumun FETÖ/PDY yapılanmasında görev aldığı tespit edilen ve kamu görevlisi olmayan bir kişi hakkında yakalama kararı verildi.
Şüpheliler, Ankara, Siirt, Kocaeli, Kayseri, Adana ve Bursa'da eş zamanlı operasyonla gözaltına alındı.
Kaynak: AA