63 eski polis FETÖ'den gözaltına alındı

FETÖ soruşturması kapsamında Gaziantep'te daha önceden görevinden ihraç edilen, açığa alınan ve emekli olan 63 eski polis gözaltına alındığını bildirildi.

Gaziantep'te, terör örgütü FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen operasyonda emekli olan, ihraç edilen veya açıkta bulunan 63 polis gözaltına alındı.

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, 63 eski polisin gözaltına alındığı belirtilerek şöyle denildi: "Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı'nca silahlı terör örgütü FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında Gaziantep merkezli olarak düzenlenen operasyonlar neticesinde emniyet yapılanmasına yönelik açıkta bulunan, emekli edilen veya kamudan ihraç edilen toplam (63) polis hakkında gözaltı işlemi uygulanmıştır."

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Kaynak: Ajanslar