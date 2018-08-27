6 yaşında Yunan'a esir düşen Ali Osman Dede hayatını kaybetti!

Kütahya Emet'te yaşayan ve 1922 yılında 6 yaşındayken Yunan'ın esir aldığı Ali Osman Dede, 102 yaşında hayatını kaybetti.

Emet ilçesine bağlı Yağcık köyünde yaşayan, 2 çocuğu, 6 torunu, 10 da torununun torunu olan Ali Osman Dönmez, rahatsızlığı nedeniyle 102 yaşında hayatını kaybetti.

3 YIL ESİR KALDI



Dönmez'in cenazesi, Emet ilçesindeki mezarlıkta toprağa verildi. Yakınları, Ali Osman Dönmez'in, 6 yaşındayken, 1922 yılında ilçeyi işgal eden Yunanlar tarafından Korfu Adası'na götürüldüğünü, burada 3 yıl esir tutulduktan sonra serbest bırakılarak, Emet'e gönderildiğini söyledi.

Kaynak: DHA