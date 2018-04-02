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02 Nisan 2018 16:10 | Son Güncelleme: 02 Nisan 2018 16:44

Irak'ta 6 Türk kadına idam cezası verildi

Gelen son dakika bilgisine göre Bağdat'ta 6 Türk kadına DEAŞ üyeliğinden idam cezası verildiği bildirildi.

Irak'ta 6 Türk kadına idam cezası verildi

AFP'nin haberine göre, Bağdat'ta altı Türk kadına  DAEŞ üyeliği nedeniyle idam cezası verildi, diğer bir kadın müebbet hapis cezası aldı. Kadınların mahkemeye küçük çocuklarla geldiği belirtildi.

Can Dündar'a kırmızı bülten çıkartıldıGündem02 Nisan 2018 12:51Can Dündar'a kırmızı bülten çıkartıldıMİT tırlarının durdurulmasına ilişkin davanın firari sanığı Can Dündar hakkında gıyabi tutuklama kararı ve kırmızı bülten çıkarılmasına karar verildi.

 


Kaynak: AjansHaber

Etiketler: 6 Türk kadınDaeşIrak


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