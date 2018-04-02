Irak'ta 6 Türk kadına idam cezası verildi

Gelen son dakika bilgisine göre Bağdat'ta 6 Türk kadına DEAŞ üyeliğinden idam cezası verildiği bildirildi.

AFP'nin haberine göre, Bağdat'ta altı Türk kadına DAEŞ üyeliği nedeniyle idam cezası verildi, diğer bir kadın müebbet hapis cezası aldı. Kadınların mahkemeye küçük çocuklarla geldiği belirtildi.

Gündem 02 Nisan 2018 12:51 Can Dündar'a kırmızı bülten çıkartıldıMİT tırlarının durdurulmasına ilişkin davanın firari sanığı Can Dündar hakkında gıyabi tutuklama kararı ve kırmızı bülten çıkarılmasına karar verildi.

Kaynak: AjansHaber