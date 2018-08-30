6 metre derinlikte 6 metre boyunda Türk bayrağı ve Atatürk posteri açıldı

Turizme katkı sağlaması için 2017 yılında batırılan tankın olduğu Kaş Limanı'nda, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 96'ncı yıl dönümünde özel dalış yapıldı.

Antalya Valisi Münir Karaloğlu'nun girişimiyle turizmin dört mevsime yayılması için TSK'dan temin edilen Kaş Limanı'ndaki tank batığına, Zafer Bayramı dolayısıyla dalış yapıldı.

Dalgıçlar tarafından tank batığının yanında Türk bayrağı ve Atatürk posteri açıldı. Vali Karaloğlu, talebiyle gerçekleştirilen etkinlikte çekilen fotoğrafları sosyal medya hesaplarından paylaştı.

6 METRE BOYUNDA BAYRAK AÇILDI



15 dalgıcın katıldığı etkinlikte, 6 metre derinlikteki tank batığının üzerinde, 6 metre boyunda ve 4 metre enindeki Türk bayrağı ile dev Atatürk posteri açıldı.





Kaynak: Ajanslar