6. Fetih Kupası'nda şampiyon Yeşim Bostan oldu!

Okçular Vakfı’nın organize ettiği 6. Fetih Kupası Okçuluk Yarışmaları modern kategoride, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü okçusu Yeşim Bostan şampiyon oldu.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Okçular Vakfı’nın organize ettiği geleneksel “6. Uluslararası Fetih Kupası” okçuluk yarışmaları sona erdi. Okçular Vakfı’nda gerçekleştirilen finallerde geleneksel ve modern okçuluk olmak üzere 2 dal ve 19 kategoride yarışmalar düzenlendi. Yarışmalarda 50 farklı ülkeden 500’e yakın sporcu madalya almak için yarıştı.

27 Mayıs’ta başlayan 6. Fetih Kupası 29 Mayıs’ta final müsabakaları sona erdi. Turnuvada 23 yaşındaki İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü okçusu Yeşim Bostan yarıştığı modern kategoride 1’inci olarak altın madalyanın sahibi oldu.

6. Uluslararası Fetih Kupası’nda dereceye giren sporculara ödülleri, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, Okçular Vakfı Başkanı Haydar Ali Yıldız, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, Ak Parti İstanbul Milletvekili Volkan Bozkır ve İstanbul Valisi Vasip Şahin takdim etti.

Turnuva sonrası TRT Spor’a konuk olan genç okçu Yeşim Bostan, önemli açıklamalarda bulundu. Milli sporcu, savaşarak ve mücadele ederek başarıya ulaştığını söyledi.

“İBB SPOR KULÜBÜ SPORCULARININ İMKANLARI ÇOK İYİ”

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Başkanı Celalettin Deniztoker’e teşekkürlerini sunan milli sporcu, “Milli takım düzeyindeki gibi İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü’nde de gençler sabahtan akşama kadar çalışıyorlar, çok güzel imkanları var. Çok iyi antrenman yapıyorlar.” dedi.

Milli takım kamplarında antrenmanlarda ortalama 600-700 ok attığını söyleyen Yeşim Bostan “Okul döneminde ise maksimum sayıda atış yapmaya çalışıyorum. İstanbul’da kulübümde olduğum zamanlarda da günde 500-600 ok atmaya çalışıyorum. Aynı şekilde bu tempoda çalışan bir altyapı da var. Ben milli takımda bu sayılarda ok atarken çok güzel örnekler görüyorum.” dedi.

"Ben tabii ki kendi kulübümdeki sporcuları gördüğüm için bunları çok rahat söyleyebiliyorum. Artık imkanlar öncekine göre çok değişti. Çok güzelleşti. Okçuluğun 5-6 sene öncesiyle şu anki durumu çok farklı. Bu konuda belediye başkanımız Mevlüt Uysal ve kulüp başkanımız Celalettin Deniztoker’e çok teşekkür ediyorum.” ifadelerini kullandı.

Kaynak: Ajanslar