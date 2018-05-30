565 yıl geçti Tahrikçi Yunan yine hazmedemedi: KORKTUNUZ MU?

İstanbul'un fethinin 565. yıl dönümünde yapılan görkemli kutlama Yunanistan'ın hoşuna gitmedi.

İstanbul’un Fethi’nin 565’inci yıl dönümü için yapılan kutlamalar, Yunanistan’da rahatsızlığa sebep oldu. Özellikle Cumhurbaşkanlığı himayesinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından fethin 565. yılı münasebetiyle hazırlanan ve seyredenlerin büyük beğenisini kazanan video Yunan basını tarafından sert şekilde eleştirildi. Kathimerini gazetesi “Türkler’den propaganda videosu” yorumunda bulundu. Yunanistan’ın ünlü internet sitesi Enikos ise, videoda senaryo gereği 15 Temmuz Şehitler Köprüsü üzerinden atlayan Fatih Sultan Mehmet figürünü göstererek “Erdoğan, İstanbul’un Fethi’ni böyle anlıyor” ifadelerine yer verdi.

Gündem 25 Mayıs 2018 12:00 Tahrikçi Yunan'dan skandal klip: Türkiye ve Türklere inanılmaz hakaretlerSosyal medyanın gündemine bomba gibi düşen Yunan Rapçi Tus'un yaptığı şarkı ve çektiği klip Türkiye'ye ve Türklere inanılmaz hakaretler içeriyor.

Kaynak: ajanslar