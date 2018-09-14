54 terörist etkisiz hale getirildi!

TSK tarafından yapılan açıklamaya göre 7-13 Eylül'de Şırnak, Siirt, Hakkari, Diyarbakır, Mardin ile Irak’ın kuzeyindeki operasyonlarda 54 terörist etkisiz hale getirildi.

TSK'nın 7-13 Eylül'de Şırnak, Siirt, Hakkari, Diyarbakır, Mardin ile Irak’ın kuzeyindeki operasyonlarında 54 terörist etkisiz hale getirildi.

BİRİ SÖZDE LİDER KADRODA

TSK'dan yurt içi ve yurt dışındaki operaysonlara ilişkin tüm detayları paylaştığı açıklaması şöyle:

"Biri sözde lider kadroda bulunan, yurt içinde 19 ve yurt dışında 35 olmak üzere toplam 54 terörist etkisiz hale getirilmiş,

Altı adet piyade tüfeği, bir adet 120 mm’lik havan, bir adet RPG-7 roketatar, bir adet law silahı, bir adet tabanca ve bu silahlara ait bol miktarda mühimmat ile 14 adet el bombası, 27 adet fünye, bir adet gece görüş dürbünü, bir adet telsiz, 48 kg amonyum nitrat ve 12,2 kg EYP yapımında kullanılacak patlayıcı madde ele geçirilmiş, sekiz adet EYP imha edilmiştir.

Bir kahraman silah arkadaşımız yaralanmıştır.

TERÖR ÖRGÜTÜ FİNANS KAYNAKLARINA DARBE



PKK/KCK terör örgütünün finans kaynaklarından kaçakçılık ve uyuşturucu ile mücadeleye yönelik hudut hattında alınan tedbirler ve icra edilen operasyonlar neticesinde, 11.220 paket kaçak sigara, 4.990 lt. kaçak akaryakıt, 55.85 kg kenevir tohumu, 63.437 adet kök kenevir ve 4386,2 kg uyuşturucu madde ele geçirilmiştir. Sınır kontrolleri kapsamında etkin tedbirler alınmaya devam edilmektedir.



Suriye’nin kuzeyindeki operasyonlar tüm hızıyla devam ediyor



Açıklamada, sınırın Suriye tarafındaki operasyonun detayları da kamuoyu ile paylaşıldı:

Fırat Kalkanı'nda; Azez-Cerablus arasında bulunan toplam 243 meskun mahal ve 2.015 km karelik alan kontrol altına alınmıştır.

Bab bölgesinde patlayıcı ve mayın arama/temizleme çalışmaları sürdürülürken; PKK/KCK/PYD-YPG terörist unsurlarının Münbiç’ten batıya doğru olabilecek saldırılarını durdurmaya yönelik alınan tedbirlerin uygulanmasına hassasiyetle devam edilmektedir. Bölgede yürütülen normalleşme (altyapı, üstyapı, yerel yönetimlerin desteklenmesi vb.) çalışmalarına katkı sağlanmaktadır.



İDLİB'DEKİ OPERASYONLAR



İdlib Bölgesinde, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından 13 Ekim 2017 tarihinden itibaren planlı Gözlem Noktalarının tamamı (toplam 12 adet) faaliyete geçirilmiştir. Türk Silahlı Kuvvetleri, bölgede çatışmaların sona erdirilerek huzur ve istikrar ortamının teminine yönelik faaliyetlerini, Astana’da garantör ülkelerce mutabık kalınan angajman kuralları çerçevesinde sürdürmektedir.

ZEYTİN DALI HAREKATI



20 Ocak 2018 tarihinde başlatılan “Zeytin Dalı Harekâtı” başarıyla devam etmektedir. 12 Temmuz 2018 tarihinden itibaren Yerel Kolluk Kuvvetleri de göreve başlamıştır.

Harekatın başlangıcından itibaren etkisiz hale getirilen terörist sayısı 4 bin 573 olmuştur.

Terör örgütü mensupları ile girilen çatışmalarda bugüne kadar 54 Kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, 241 kahraman silah arkadaşımız yaralanmıştır.

Türk Silahlı Kuvvetleri ve Özgür Suriye Ordusu tarafından 18 Mart 2018 tarihi itibariyle kontrol altına alınan Afrin’de mayın ve el yapımı patlayıcı arama faaliyetleri sürdürülmektedir. Harekat kapsamında bugüne kadar 265 adet Mayın ve 1.402 adet EYP tespit edilerek imha edilmiştir.

Kaynak: Ajanslar